"Я процветаю": как сложилась судьба Алины Паш после скандального Нацотбора на "Евровидение" (фото)

Артистка поделилась с подписчиками тем, что получила высшее образование и испытывает прилив творческой и жизненной энергии.

Related video

Певица Алина Паш, которая в 2022 году выиграла Нацотбор на "Евровидение", но была дисквалифицирована из-за посещения аннексированного Россией Крыма, строит карьеру в Калифорнии (США). Артистка рассказывает о своей личной и профессиональной жизни на странице в социальной сети Instagram.

"Сейчас я прокладываю новые пути в музыке и искусстве в оживленном городе Ангелов. Это не новое чувство для меня; я чувствую, как моя энергия гармонирует с эклектичной смесью потерянных душ, успешных ангелов и озорных дьяволов, собравшихся в этом городе. Я процветаю в этой среде, испытывая прилив новой энергии, которой мне не терпится поделиться в этом году", — написала в одном из своих недавних постов Алина Паш.

Алина Паш строит карьеру в Калифорнии Фото: Алина Паш/ Instagram

А несколько ранее, подводя итоги 2023 года, певица написала, что главным событием для нее стало получение образования.

Певица призналась, что чувствует себя уютно и органично в США Фото: Алина Паш/ Instagram

"Самым важным событием года для меня стало получение высшего образования и то, что я снова научилась любить и доверять себе. Когда мне было одиноко, концентрация на положительных аспектах произошедшего, а не на противоположных, изменила мой взгляд на жизнь. Я рада сообщить, что наконец-то избавилась от долгой борьбы с самоуничижением. Я благодарю Вселенную, медитацию, природу, древнюю мудрость, женщин, магов, книги и подкасты за то, что они направили меня", — поделилась Алина Паш.

Алина Паш поделилась с подписчиками новостью о том, что получила высшее образование Фото: Алина Паш/ Instagram

Отметим, что на странице в Instagram у Алины Паш также был опубликован пост творческой группы RUKH, с которой сотрудничала певица. В нем говорилось о том, что в настоящее время Алина активно занимается благотворительностью, выполняя социальную миссию и поддерживая свою родину — Украину. При этом она не перестает развиваться как творец и удивлять публику.

Напомним, ранее мы писали о том, кто такая Эден Голан, представляющая Израиль на Евровидении. Певица 13 лет прожила с семьей в России и выпускала свою музыку на русском языке, однако воспоминания о Москве у нее остались негативные.

А в феврале 2022 года Алина Паш назвала пранком свою поездку в Москву и фото на Красной площади.