Алина Паш забыла, как пересекала границу с Крымом, и рассказала, кто подделал справку

Из-за скандала артистка не стала представлять Украину на "Евровидении" в Италии.

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Украинская певица Алина Паш, которая должна была представлять Украину на "Евровидении-2022" в Турине, призналась, что не помнит, как попала в оккупированный Россией Крым в 2015. Об этом она рассказала в новом интервью.

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По словам артистки, она была уверена, что законно пересекла границу с Крымом, поэтому решила испытать судьбу при участии в Нацотборе на "Евровидение", несмотря на то, что ее команда всячески отговаривала певицу.

"Против моего участия в Евровидении была едва ли не вся команда, которая с разных сторон находила аргументы, почему не нужно идти. Но я настолько глубоко чувствовала потребность спеть эту песню на широкую аудиторию, чтобы подчеркнуть, что у нас очень мощная история, и что именно сейчас мы те, кто творит новую Украину, даже понимая, что моя память относительно того, как я ехала в Крым, размазана, я решила рискнуть и пойти на конкурс, потому что Евровидение — это лучшая платформа для того, чтобы данное сообщение услышал мир", — призналась Паш.

[ + – ] Алина Паш не помнит, как въезжала в Крым

В то время, по словам Алины, они с командой много гастролировали в команде Ирины Билык и соответственно добирались в десятки городов и стран разными транспортами. А в Крым Алина Паш попала на свадьбу подруги Ирины вместе со всей командой.

"Никто не мог дать мне четкого ответа, как мы туда попали, потому что было несколько групп: кто-то ехал, кто-то летел", — отметила артистка.

В частности, певица вспомнила и скандал с поддельной справкой, отметив, что ее сделал Андрей Иноземцев — тогдашний партнер Паш из компании Bitanga Blood. По словам артистки, она полностью была погружена в подготовку номера, поэтому поручила этот вопрос своему помощнику, не догадываясь, что он решит проблему нечестным путем.

[ + – ] Песня Алины Паш на Нацотборе 2022

Алина Паш победила в Нацотборе Евровидения 2022, однако из-за скандала с незаконным пересечением админграницы с Крымом и поддельной справкой артистка сама отказалась от участия в Международном песенном конкурсе. Вместо нее в итальянский Турин поехала группа Kalush Orchestra.

Напомним, Алина Паш назвала пранком свою поездку в Москву и фото на Красной площади.

Также Фокус писал о перепетом хите Kalush Orchestra "Стефания" Алиной Паш.