Алина Паш перепела хит Kalush Orchestra и пожелала им победы на Евровидении

Именно Алина должна была представлять Украину на конкурсе в Турине, но отказалась из-за скандала, связанного с ее визитом в оккупированный Крым и Москву

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Украинская певица Алина Паш, которая не поехала на "Евровидение 2022" из-за скандала с пересечением границы с оккупированным Крымом и посещением Москвы, пожелала Kalush Orchestra победы и перепела их хит. Видео она опубликовала в Instagram.

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Паш записала кавер на песню группы Kalush Orchestra "Стефания", совместив ее еще с двумя хитами: Gangsta’s Paradise от Coolio и украинской песней "Рідна мати моя".

Слова в песне Паш заменила, посвятив песню своей маме.

"Посвящаю этот кавер своей маме в ее день рождения и желаю побед Украине на всех фронтах и, в частности, Kalush Orchestra на Евровидении. Мама, Виктория, с днем ​​твоего рождения! Люблю. Спасибо, что родила меня на этой земле, в Украине. Ты моя главная победа, моя Виктория, потому что научила любить мир и всегда идти вперед. Я так счастлива быть твоей дочерью! ", — написала Алина Паш.

[ + – ] Кавер Алины Паш

Напомним, Алина Паш победила в Нацотборе этого года, однако практически сразу разгорелся скандал из-за ее визита в Крым в 2015 году. Также всплыли ее фото, сделанные в Москве. Паш пояснила, что посещала Крым и РФ легально, и не с концертами, а частным образом. Например, в Крым она ездила на свадьбу друзей.

Менеджмент Алины Паш предоставил "Суспільному" соответствующую справку. Однако 15 февраля Госпогранслужба заявила, что не выдавала этого документа. Оказалось, что документ о законном пересечении Крыма Паш лично не получала, так как этим занимался другой член ее команды.

"Суспільне" заявляло, что не подпишет соглашение с исполнительницей на участие в Евровидении до выяснения всех обстоятельств ее посещения оккупированного Крыма в 2015 году.

16 февраля Алина Паш заявила, что "устала от хейта" и отказывается от участия в "Евровидении", позже она отметила, что покидает соцсети по этой же причине.

Kalush Orchestra отправились в Турин вместо Паш и выступят 10 мая в первом полуфинале под шестым номером. Они уже прошли по красной дорожке во время церемонии открытия "Евровидения" и сорвали овации.

Также они успели выступить с финской рок-группой The Rasmus на улицах Турина и намекнуть на сотрудничество.