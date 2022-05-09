Total black и маски волков: самые интересные образы на церемонии открытия "Евровидения 2022"

8 мая в итальянском Турине состоялось открытие международный песенного конкурса, на котором выступит украинская группа Kalush Orchestra

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

На красной ковровой дорожке, которая в этот раз была бирюзового цвета, в Турине приветствовали участников песенного конкурса "Евровидение 2022". Событие обставили с размахом, в старинном палаццо Венария.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Участников из 40 стран-участниц приветствовали мэр Турина, глава региона Пьемонт, руководство Европейского языкового союза и организаторы конкурса в Италии. Напомним, РФ и Беларусь в конкурсе в этом году участие не принимают.

Россия была исключена из конкурса уже на следующий день после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. После этого РФ вышла из Европейского языкового союза.

Беларуси отказали в праве выступать на конкурсе еще на этапе отбора в 2021 году. Причиной послужил политический контекст песни белорусских участников.

Первый полуфинал конкурса состоится 10 мая, второй – 12 мая. 14 мая произойдет большой финал. Kalush Orchestra выступит в первом полуфинале под номером 6 с композицией на украинском языке Stefania.

[ + – ] Kalush Orchestra Фото: Getty Images

На красной-бирюзовой дорожке украинские исполнители появились в сдержанных черных образах с украинскими флагами в руках. Впрочем, солист группы, Олег Псюк не отказался от своей розовой панамы, которая стала уже неотъемлемой частью его образа.

В Total black появилась и легендарная рок-группа The Rasmus. Присутствовали и вороньи перья в волосах солиста. Этому образу он не изменяет на протяжении всей карьеры. В этом году рокеры будет не почетными гостями, а будут представлять родную Финляндию на конкурсе.

[ + – ] The Rasmus Фото: Скриншот

Шелдон Райли, представитель Австралии, сумел поразить публику своим эпатажным образом. 23-летний певец пришел в белоснежном костюме, на каблуках и шикарной накидке с перьями. Букмекеры прогнозируют, что австралиец займет в финале 13 место.

[ + – ] Шелдон Райли и его мантия Фото: Getty Images

Представители Италии Mahmood и Blanco, которым букмекеры прогнозируют второе, или первое место на Евровидении, появились в эпатажных оверсайз образах. 19-летний Blanco был в Valentino, а 29-летний Mahmood выбрал розово-сиреневые брюки-палаццо от дизайнера Вилли Чаваррия, которые уже стали хитом среди модников.

[ + – ] Mahmood и Blanco Фото: La Repubblica

Главная интрига "Евровидения 2022" – это, несомненно, норвежский дуэт Subwoolfer. Исполнители носят желтые маски волков и называют себя "Кот" и "Джим". Как они выглядят на самом деле – неизвестно, но образы исключительно хорошо смотрелись, как на красной дорожке, так и на сцене. Им букмекеры прогнозируют шестое место.

[ + – ] Subwoolfer в масках волков Фото: Getty Images

Грузинская прогрессив-рок-группа Circus Mircus по прогнозам букмекеров не поднимется выше 29 места, но зато на красную дорожку они вышли в пиратских костюмах, а солист появился с цветочной бородой.

[ + – ] Circus Mircus и цветочная борода Фото: Скриншот

Еще один любимчик букмекеров – британец Сэм Райдер. В прошлом году исполнитель от Великобритании получил катастрофические низкие оценки, так что в этот раз Королевство хочет реабилитироваться. На родине Сэм известен, как кавер-исполнитель из TikTok. И на красной дорожке он появился в серебристом комбинезоне и с длинными локонами.

[ + – ] Романтичный Сэм Райдер Фото: Getty Images

Майкл Бен Давид – представитель Израиля, появился на красной дорожке в серебристом костюме и с целой свитой привлекательных молодых людей в синих костюмах.

[ + – ] Майкл Бен Давид и его свита Фото: Getty Images

Ранее он поддержал Kalush Orchestra, напомнив, что его мать родом из Украины и родственники из Киева каждый день слышат сирены. "Все говорят о том, что Украина на первом месте на "Евровидении". И я говорю, что это ничто. Они должны выиграть все. Они должны победить и отвоевать свою страну. Не только "Евровидение". Они должны выиграть все", — отметил Майкл.