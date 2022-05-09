Total black і маски вовків: найцікавіші образи на церемонії відкриття "Євробачення 2022"

8 травня в італійському Турині відбулося відкриття міжнародного пісенного конкурсу, на якому виступить український гурт Kalush Orchestra.

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На червоній килимовій доріжці, яка цього разу була бірюзового кольору, в Турині вітали учасників пісенного конкурсу "Євробачення 2022". Подію провели з розмахом у старовинному палаццо Венарія.

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Учасників із 40 країн-учасниць вітали мер Турина, голова регіону П'ємонт, керівництво Європейської мовної спілки й організатори конкурсу в Італії. Нагадаємо, РФ і Білорусь у конкурсі цього року участі не беруть.

Росію було виключено з конкурсу вже наступного дня після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Після цього РФ вийшла з Європейського мовного союзу.

Білорусі відмовили в праві виступати на конкурсі ще на етапі відбору у 2021 році. Причиною був політичний контекст пісні білоруських учасників.

Перший півфінал конкурсу відбудеться 10 травня, другий — 12 травня. 14 травня відбудеться великий фінал. Kalush Orchestra виступить у першому півфіналі під номером 6 із композицією українською мовою Stefania.

[ + – ] Kalush Orchestra Фото: Getty Images

На червоно-бірюзовій доріжці українські виконавці з'явилися в стриманих чорних образах із українськими прапорами в руках. Утім, соліст гурту Олег Псюк не відмовився від своєї рожевої панами, яка стала вже невід'ємною частиною його образу.

У Total black з'явився і легендарний рок-гурт The Rasmus. Були й воронячі пір'я у волоссі соліста. Цей образ він не змінює протягом усієї кар'єри. Цього року рокери будуть не почесними гостями, а представлятимуть рідну Фінляндію на конкурсі.

[ + – ] The Rasmus Фото: Скриншот

Шелдон Райлі, представник Австралії, зумів вразити публіку своїм епатажним образом. 23-річний співак прийшов у білому костюмі, на підборах і в шикарній накидці з пір'ям. Букмекери прогнозують, що австралієць займе у фіналі 13 місце.

[ + – ] Шелдон Райлі та його мантія Фото: Getty Images

Представники Італії Mahmood і Blanco, яким букмекери прогнозують друге або перше місце на Євробаченні, з'явилися в епатажних оверсайз образах. 19-річний Blanco був у Valentino, а 29-річний Mahmood вибрав рожево-бузкові штани-палаццо від дизайнера Віллі Чаваррія, які вже стали хітом серед модників.

[ + – ] Mahmood і Blanco Фото: La Repubblica

Головна інтрига "Євробачення 2022" — це, безперечно, норвезький дует Subwoolfer. Виконавці носять жовті маски вовків і називають себе "Кіт" і "Джим". Який вони насправді мають вигляд — невідомо, але образи мали винятково хороший вигляд як на червоній доріжці, так і на сцені. Їм букмекери прогнозують шосте місце.

[ + – ] Subwoolfer у масках вовків Фото: Getty Images

Грузинська прогресивна рок-група Circus Mircus, за прогнозами букмекерів, не підніметься вище за 29 місця, зате на червону доріжку вони вийшли в піратських костюмах, а соліст з'явився з квітковою бородою.

[ + – ] Circus Mircus і квіткова борода Фото: Скриншот

Ще один улюбленець букмекерів — британець Сем Райдер. Минулого року виконавець від Великобританії отримав катастрофічні низькі оцінки, тому цього разу Королівство хоче реабілітуватися. На батьківщині Сем відомий як кавер-виконавець із TikTok. І на червоній доріжці він з'явився в сріблястому комбінезоні та з довгими локонами.

[ + – ] Романтичний Сем Райдер Фото: Getty Images

Майкл Бен Девід — представник Ізраїлю, з'явився на червоній доріжці в сріблястому костюмі та з цілим почетом привабливих молодих людей у синіх костюмах.

[ + – ] Майкл Бен Девід і його почет Фото: Getty Images

Раніше він підтримав Kalush Orchestra, нагадавши, що його мати родом із України, і родичі з Києва щодня чують сирени. "Усі говорять про те, що Україна на першому місці на "Євробаченні". І я кажу, що це ніщо. Вони мають виграти все. Вони мають перемогти та відвоювати свою країну. Не лише "Євробачення". Вони мають виграти все", — відзначив Майкл.