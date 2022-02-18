Второй раз на те же грабли. Почему участников Евровидения от Украины выбирают со скандалом

Хочу поделиться мыслями о национальном отборе Евровидения -2022. Первое, на что хочется обратить внимание – это моральная обстановка в обществе на период проведения национального финала.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Культура" в Facebook Подписаться

Стоило ли в такой момент проводить шоу? Ведь можно было определить участника от Украины и без этого. Правила Евровидения это допускают. Но ключевое слово здесь, видимо, "стоило". И стоило оно более 20 млн.грн. бюджетных средств согласно документу ресурса Prozzoro.

Возможно, исходя из ситуации, эти деньги можно было потратить на нужды обороны, медицины, решение определенных социальных вопросов? Парадоксально, но почему-то в последнее время мероприятия за бюджетные деньги стали стоить дороже, нежели мероприятия с меценатским и спонсорским финансированием.И далеко не всегда эта дороговизна оправдана. По крайней мере визуально незаметно то качество и тот уровень, которые стоили бы таких денег.

Коллеги по музыкальной индустрии уже поднимали этот вопрос, сравнивая стоимость национального отбора на Евровидение – 2022 с другими масштабными ивентами. Не буду их повторять, от себя лишь добавлю, что, например, затраты на организацию премии M1 Music Awards достигают 12-14 млн.грн.

Важно

Любить ушами. Почему языковые квоты на радио не помогли украинской музыке

И это Дворец Спорта, который весь застроен под разные локации: красная дорожка, студии прямых включений, зоны интервью, промоплощадки партнеров и огромная сцена с массой технических решений.

Думаю, это выглядит поярче того, что мы увидели на "Суспільному". Более того, когда нацотбором занимался СТБ, а это 2 полуфинала и финал в ЦКИ НТТУ (бывший ДК КПИ), то стоило это около 12 млн.грн не бюджетных средств.

Второй вопрос — организационный. Неужели нельзя было четко проработать все нюансы голосования? Ведь сомнения у зрителей и участников возникли не просто так. Сами организаторы их и спровоцировали.

Я с уважением отношусь ко всем участникам отбора. Они все были в эфире на Хит Фм с презентацией своих песен.

ТАВР Медиа, а также М1, М2 поддерживают участников Евровидения уже не первый год. В финале выделялись три очевидных фаворита, которые в одинаковой степени могли бы стать победителями. А что же вышло?

Прошло 5 дней после финала, а победителя все еще нет. Все, что случилось в эфире и после него, не красит нашу страну. И снова те же грабли как в истории с Maruv.

Здесь абсолютная вина организаторов от "Суспільного". Неужели так сложно проверить всех конкурсантов на предмет нарушения правил отбора до начала конкурса, а не после того как кто-то опубликует информацию о нарушении?

Важно

Культура исключения. Почему Green Grey не будут петь в День независимости

Считаю, что гораздо справедливей не допустить артиста к конкурсу, если он нарушил его правила, нежели потом отбирать у него победу. Удивили неэтичные высказывания в сторону определенных конкурсантов члена правления "Суспільного" и по совместительству члена жюри. Считаю, что в жюри он был не на своем месте. В жюри должны быть профессионалы, чья компетенция не вызывает сомнений ни у артистов, ни у общественности.

Что же в итоге мы получили от нацотбора на Евровидение-2022?

недоверие общества к "Суспільному", миссия которого служить обществу и быть его самым доверительным источником информации.

вопросы по бюджету конкурса.

непрофессиональная работа организаторов, что привело к конфликтам и напряжению не только в музыкальных кругах.

подвисший вопрос с представителем Украины на конкурсе в Турине.

недоверие к нацотбору в целом.

Очень надеюсь, что не дойдет до такого бреда: потратить 20 млн. на отбор конкурса, на который никто не поедет! Хочется надеяться, что организаторы отбора на Евровидения сделают правильные выводы и подобные ситуации больше не повторятся. А исполнителю, который все же поедет на Евровидение в Турин, достойного представления Украины на Евровидении.

Первоисточник.