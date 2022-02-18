Вдруге на ті ж самі граблі. Чому учасників Євробачення від України обирають зі скандалом

Хочу поділитися думками щодо національного відбору Євробачення-2022. Перше, на що хочеться звернути увагу, – це моральна ситуація в суспільстві на період проведення національного фіналу.

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Чи варто було в такий момент проводити шоу? Адже можна було визначити учасника України й без цього. Правила Євробачення це допускають. Але ключове слово тут, мабуть, "коштувало". І коштувало воно понад 20 млн грн бюджетних коштів згідно з документом ресурсу Prozzoro.

Можливо, виходячи із ситуації, ці гроші можна було витратити на потреби оборони, медицини, розв'язання соціальних питань? Парадоксально, але чомусь останнім часом заходи за бюджетні гроші стали коштувати дорожче, ніж заходи з меценатським та спонсорським фінансуванням. І далеко не завжди це подорожчання виправдане. Принаймні візуально непомітна та якість і той рівень, які коштували б таких грошей.

Колеги з музичної індустрії вже порушували це питання, порівнюючи вартість національного відбору на Євробачення – 2022 з іншими масштабними івентами. Не повторюватиму їх, від себе лише додам, що, наприклад, витрати на організацію премії M1 Music Awards досягають 12-14 млн грн.

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І це Палац Спорту, який забудований під різні локації: червона доріжка, студії пряма трансляцій, зони інтерв'ю, промомайданчики партнерів і величезна сцена з масою технічних рішень.

Думаю, це виглядає яскравішим за те, що ми побачили на "Суспільному". Щобільше, коли нацвідбором займався СТБ, а це 2 півфінали та фінал у ЦКМ НТУУ (колишній ДК КПІ), то коштувало це близько 12 млн грн не бюджетних коштів.

Друге питання – організаційне. Невже не можна було чітко опрацювати всі нюанси голосування? Адже сумніви у глядачів та учасників виникли не просто так. Самі організатори їх спровокували.

Я з повагою ставлюся до всіх учасників відбору. Вони всі були в ефірі на Хіт ФМ із презентацією своїх пісень.

ТАВР Медіа, а також М1, М2 підтримують учасників Євробачення вже не перший рік. У фіналі виділялися три очевидних фаворити, які однаково могли б стати переможцями. А що ж сталося?

Пройшло 5 днів після фіналу, а переможця досі немає. Все, що трапилося в ефірі та після нього, не прикрашає нашу країну. І знову ті ж граблі, як в історії з Maruv.

Тут абсолютна вина організаторів від "Суспільного". Невже так складно перевірити всіх конкурсантів щодо порушення правил відбору до початку конкурсу, а не після того, як хтось опублікує інформацію про порушення?

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Вважаю, що набагато справедливіше не допустити артиста до конкурсу, якщо він порушив його правила, аніж потім відбирати в нього перемогу. Здивували неетичні висловлювання стосовно певних конкурсантів члена правління "Суспільного" та за сумісництвом члена журі. Вважаю, що в журі він був не на своєму місці. В журі мають бути професіонали, чия компетенція не викликає сумнівів ні в артистів, ні в громадськості.

Що ж ми отримали від нацвідбору на Євробачення-2022?

недовіра суспільства до "Суспільного", місія якого служити суспільству та бути його найдовірливішим джерелом інформації.

питання щодо бюджету конкурсу.

непрофесійна робота організаторів, що спричинила конфлікти й напругу в музичних колах.

невирішене питання з представником України на конкурсі в Турині.

недовіра до нацвідбору загалом.

Дуже сподіваюся, що не дійде до такого безглуздя: витратити 20 млн на відбір конкурсу, на який ніхто не поїде! Хочеться сподіватися, що організатори відбору на "Євробачення" зроблять правильні висновки й подібні ситуації більше не повторяться. А виконавцю, який все ж таки поїде на Євробачення до Турина, гідного представлення України на Євробаченні.

Першоджерело.