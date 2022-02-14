Alina Pash не поедет на Евровидение до выяснения обстоятельств ее визита в Крым (фото)

"Суспільне" сообщило, что справка певицы о легальном посещении Крыма может быть подделкой и во второй раз обратилось в погранслужбу за прояснением ситуации.

АО "Національна суспільна телерадіокомпанія України" не подпишет соглашение с исполнительницей Alina Pash на участие в Евровидении до выяснения всех обстоятельств ее посещения временно оккупированных территорий Крыма в 2015 году. За дополнительной информацией, которая должна пролить свет на этот визит певицы, общественный вещатель обратился к Государственной пограничной службе Украины, сообщается на сайте телекомпании.

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Также "Суспільне" сообщило, что уже обращалось в погранслужбу, однако получило отказ в предоставлении информации о пересечении линии размежевания участницей, поскольку эти данные являются конфиденциальными. Команда участницы предоставила справку, якобы полученную ею, что явилось основанием для продолжения участия Alina Pash в Национальном отборе на конкурс Евровидение.

На то, что справка, предоставленная певицей, может быть поддельной, обратил внимание бывший глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко.

"Из собственных источников как в ГПСУ, так и в других структурах мне стало известно, что за указанный период, а именно в августе 2015 Алина Паш посещала оккупированный Крым именно через территорию государства-оккупанта", — сообщил блогер.

Стерненко утверждает, что 11 августа 2015 года исполнительница рейсом Киев-Москва покинула территорию Украины. 12 августа она якобы посетила оккупированные территории Крыма, заехав на них с РФ, а вернулась в Киев 14 августа авиарейсом Домодедово-Киев. Националист призывает погранслужбу подтвердить его информацию на официальном уровне.

[ + – ] Алина Паш в Москве

Напомним, Сергей Стерненко — одесский праворадикал, которому 1 июня 2020 года сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Кроме того, его обвиняли в незаконном хранении боеприпасов по статье 263 Уголовного кодекса Украины, но Кассационный уголовный суд отменил приговор по этому обвинению.

Ранее Алина Паш объяснила, зачем ездила в Крым и фотографировалась на Красной площади. По словам Алины, фото в столице России было пранком, который не поняли.

В субботу, 12 февраля, Alina Pash победила на национальном отборе Евровидения-2022 с песней "Тіні забутих предків" в аутентичном стиле. В мае она должна была отправится в Италию, чтобы представить Украину на песенном конкурсе.