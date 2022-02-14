Alina Pash не поїде на Євробачення до з'ясування обставин її візиту до Криму (фото)

"Суспільне" повідомило, що довідка співачки про легальне відвідування Криму може бути підробкою і вдруге звернулося до прикордонної служби за проясненням ситуації.

АТ "Національна громадська телерадіокомпанія України" не підпише угоду з виконавицею Alina Pash на участь у Євробаченні до з'ясування всіх обставин її відвідування тимчасово окупованих територій Криму у 2015 році. За додатковою інформацією, яка має пролити світло на цей візит співачки, громадський мовник звернувся до Державної прикордонної служби України, повідомляється на сайті телекомпанії.

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Також "Суспільне" повідомило, що вже зверталося до прикордонної служби, проте отримало відмову в наданні інформації про перетин лінії розмежування учасницею, оскільки ці дані є конфіденційними. Команда учасниці надала довідку, нібито отриману нею, що стало підставою для продовження участі Alina Pash у Національному відборі на конкурс Євробачення.

На те, що довідка, подана співачкою, може бути підробленою, звернув увагу колишній глава одеського "Правого сектору" Сергій Стерненко.

"З власних джерел як у ДПСУ, так і в інших структурах мені стало відомо, що за вказаний період, а саме у серпні 2015 Аліна Паш відвідувала окупований Крим саме через територію держави-окупанта", — повідомив блогер.

Стерненко стверджує, що 11 серпня 2015 року виконавиця рейсом Київ-Москва покинула територію України. 12 серпня вона нібито відвідала окуповані території Криму, заїхавши на них із РФ, а повернулася до Києва 14 серпня авіарейсом Домодєдово-Київ. Націоналіст закликає прикордонну службу підтвердити його інформацію на офіційному рівні.

[ + – ] Аліна Паш у Москві

Нагадаємо, Сергій Стерненко — одеський праворадикал, якому 1 червня 2020 року повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. Крім того, його звинувачували у незаконному зберіганні боєприпасів за статтею 263 Кримінального кодексу України, але Касаційний кримінальний суд скасував вирок за цим звинуваченням.

Раніше Аліна Паш пояснила, навіщо їздила до Криму та фотографувалася на Червоній площі. За словами Аліни, фото у столиці Росії було пранком, який не зрозуміли.

У суботу, 12 лютого, Alina Pash перемогла на національному відборі Євробачення-2022 із піснею "Тіні забутих предків" в автентичному стилі. У травні вона має відправитися до Італії, щоб представити Україну на пісенному конкурсі.