"Я процвітаю": як склалася доля Аліни Паш після скандального Нацвідбору на "Євробачення" (фото)

Артистка поділилася з підписниками тим, що здобула вищу освіту і відчуває прилив творчої та життєвої енергії.

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Співачка Аліна Паш, яка 2022 року виграла Нацвідбір на "Євробачення", але була дискваліфікована через відвідування анексованого Росією Криму, будує кар'єру в Каліфорнії (США). Артистка розповідає про своє особисте і професійне життя на сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Зараз я прокладаю нові шляхи в музиці та мистецтві в жвавому місті Ангелів. Це не нове почуття для мене; я відчуваю, як моя енергія гармонує з еклектичною сумішшю загублених душ, успішних янголів і пустотливих дияволів, які зібралися в цьому місті. Я процвітаю в цьому середовищі, відчуваючи приплив нової енергії, якою мені кортить поділитися цього року", — написала в одному зі своїх недавніх постів Аліна Паш.

Аліна Паш будує кар'єру в Каліфорнії Фото: Аліна Паш/ Instagram

А дещо раніше, підбиваючи підсумки 2023 року, співачка написала, що головною подією для неї стало здобуття освіти.

Співачка зізналася, що почувається затишно й органічно у США Фото: Аліна Паш/ Instagram

"Найважливішою подією року для мене стало здобуття вищої освіти й те, що я знову навчилася любити і довіряти собі. Коли мені було самотньо, концентрація на позитивних аспектах події, а не на протилежних, змінила мій погляд на життя. Я рада повідомити, що нарешті позбулася довгої боротьби із самоприниженням. Я дякую Всесвіту, медитації, природі, стародавній мудрості, жінкам, магам, книжкам і подкастам за те, що вони направили мене", — поділилася Аліна Паш.

Аліна Паш поділилася з підписниками новиною про те, що здобула вищу освіту Фото: Аліна Паш/ Instagram

Зазначимо, що на сторінці в Instagram у Аліни Паш також було опубліковано пост творчої групи RUKH, з якою співпрацювала співачка. У ньому йшлося про те, що нині Аліна активно займається благодійністю, виконуючи соціальну місію і підтримуючи свою батьківщину — Україну. При цьому вона не перестає розвиватися як творець і дивувати публіку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто така Еден Голан, яка представляє Ізраїль на Євробаченні. Співачка 13 років прожила з сім'єю в Росії та випускала свою музику російською мовою, проте спогади про Москву у неї залишилися негативні.

А в лютому 2022 року Аліна Паш назвала пранком свою поїздку до Москви і фото на Красній площі.