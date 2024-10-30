Прижал к стене и закрыл в гримерке: звезду "Евровидения-2024" обвинили в домогательствах

Произошел инцидент, по версии пострадавшего, в декабре прошлого года, когда французский певец отправился в тур. После концерта команда устроила вечеринку и артист мог пытаться соблазнить другого мужчину.

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Известного французского артиста Slimane, который в 2024 году представлял свою страну на Евровидении, обвинили в сексуальных домогательствах во время тура. Об этом пишет Le Parisien.

Последний год для Slimane был достаточно успешным: он занял 4-е место на Евровидении, был номинирован на различных премиях, а его конкурсная песня "Mon amour" имеет десятки миллионов прослушиваний на платформах. Теперь же на него подали жалобу в прокуратуру Сент-Этьена и сделал это бывший техник, участвующий в гастролях артиста.

Предполагаемое преступление было совершено, по данным истца, в ночь с 17 на 18 декабря 2023 года, когда певец был в туре со своей командой и давал шестой концерт, который должен был завершить первый этап.

После выступления Slimane со своей командой решил отметить это событие. Техник разобрал сцену и декорации ближе к часу ночи, после чего также пришел на вечеринку, где и произошел инцидент.

В иске говорится, что артист прижал мужчину к стене и хотел заняться с ним сексом, но тот ответил, что женат и гетеросексуален.

"Мой клиент чувствовал себя очень неловко и повторял, что ему это неинтересно, но артист настаивал. Мой клиент в спешке покинул гримерку и сел в гастрольный автобус. Он думал, что закончил, но ночью, находясь в своей постели в гастрольном автобусе, артист отправил ему множество сексуальных и даже порнографических сообщений и видео", — рассказала адвокат пострадавшего Анн-Софи Шаррьерас.

На следующее утро техник рассказал обо всем своему начальству и было принято решение отозвать его и еще двух сотрудников с тура. Продюсеры с пониманием отнеслись к такому решению и поговорили с артистом и его менеджером, чтобы напомнить ему об этических принципах.

Слухи о том, что произошло после концерта, продолжались несколько месяцев, однако официальных жалоб не поступало. Известность Slimane продолжала расти не только во Франции, но и по всему миру. Он даже выступал на открытии Олимпийских игр, но никаких обвинений по-прежнему не было. Были даже слухи, что молчание техника купили, но сам он говорит, что это не соответствует действительности.

"Вы должны понять его (пострадавшего, — ред.). С момента инцидента он беспокоится о том, как это отразится на его семье и профессиональном будущем… Это невыносимо — оказаться в положении лжеца и того, кого купили. Он не хочет бросать артиста на растерзание волкам, он просто хочет, чтобы тот ответил за свои действия и чтобы это больше не повторилось", — продолжила Анн-Софи Шаррьерас.

Если обвинения все же будут подтверждены, тогда Slimane грозит год тюремного заключения, а также штраф в размере 15 тысяч евро. Окружение певца ничего не знало о жалобе, когда с ними связались журналисты, и назвали произошедшее "безумной историей". Звезда "Евровидения" также никак официально не реагировал на скандал.

Напомним, 12 мая на песенном конкурсе Евровидение победила Швейцария, а вот у французского представителя Slimane — четвертое место. За день до этого с конкурса дисквалифицировали Нидерланды. По данным Европейского вещательного союза, дальнейшее участие Йоста Кляйна в конкурсе нецелесообразно, ведь судебный процесс после жалобы женщины из съемочной группы продолжился.