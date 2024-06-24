Потап нецензурно прокомментировал новый клип Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева показала, какие эмоции вызвала ее новая песня "Хартбит" и видеоробата на нее, которая за считанные дни стала в ТОП популярных.

Певица Надя Дорофеева, которая четыре дня назад презентовала новую песню "Хартбит", которая за считанные дни заняла первые строчки чартов, показала, как на ее работу отреагировал бывший продюсер, рэпер Алексей Потапенко (Потап). Реакцией певица поделилась у себя на странице в Instagram.

В частности, под заметкой Потап решил оставить свои эмоции на песню Нади. Сделал он это словами: "А*уенно".

Кроме этого, свою реакцию оставил и сооснователь monobank Олег Гороховский, написав под видеоработой: "Крутезно! А где Лебига?!". Таким образом Гороховский пошутил, вспомнив о предыдущей работе с блогером Лебигой.

В частности, стоит отметить, что клип на песню "Хартбит" для Нади Дорофеевой режиссировала известная клипмейкер Таню Муиньо, которая снимала клипы для мировых артистов, таких как Дуа Липа и Дженнифер Лопес.

В клипе можно увидеть также британского танцовщика и манекенщика Сэмюэля Дилкса, который участвовал в показах Burberry и Jean Paul Gaultier.

За четыре дня, видеоработа Нади Дорофеевой набрала более 737 тысяч просмотров в сети Ютуб. За это же время песня заняла первую строчку в Топ-100 в Apple Music.

Напомним, ранее мы писали, что нумеролог назвала жизненное предназначение Нади Дорофеевой по дате ее рождения.

Кроме этого, Фокус писал, что Михаил Кацурин показал, что Надя Дорофеева подарила ему на день рождения.