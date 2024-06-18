Магия чисел: нумеролог назвала жизненное предназначение Нади Дорофеевой по дате ее рождения

34-летняя певица Надя Дорофеева родом из Симферополя Крымской области. Последние 15 лет певица является известной украинской артисткой.

Имя Надя Дорофеева стало известными тогда, когда певица начала выступать в дуэте "Время и стекло" вместе со своим коллегой по сцене Алексеем Завгородним (сценическое имя Позитив). Пара пробыла на сцене 10 лет, после чего Надя Дорофеева приняла решение уходить в сольную карьеру. В итоге ее решение привело к еще большему успеху как артистки в Украине. Сейчас Надя Дорофеева активно пишет собственные песни, которые один за одним покоряют украинские чарты. В чем же феномен творчества певицы Нади Дорофеевой, рассказала специально для Фокуса нумеролог Валерия Мартыненко.

Надя Дорофеева родилась 21.04.1990. Как объяснила нумеролог, Надя родилась 21 числа, что наделяет ее энергией творчества и артистизма. Это также энергия женственности и сексуальности, что отражается в ее песнях, поведении и стиле. Такие женщины всегда находятся в центре мужского внимания и обладают природным магнетизмом.

"Эта энергия способствует успешному проявлению через экраны: ведение блога, предоставление интервью, съемки в фильмах или клипах. Надя Дорофеева прекрасно справляется с этой задачей," — объясняет Валерия Мартыненко.

В матрице Нади, отмечает нумеролог, есть энергия партнерства, что указывает на то, что сотрудничество дает ей значительный рост. Однако ее самая успешная реализация происходит в сольной карьере. Хотя энергия партнерства всегда присутствует, она придает новый импульс ее творчеству. Примером этого является ее участие в группе с Позитивом, дуэты с другими артистами и партнерские отношения.

По словам Валерии Мартыненко, в сфере финансовой реализации Дорофеева имеет не только код артиста, но и код, связанный со сферой красоты. Это означает, что ее жизненная миссия также включает реализацию в моде или бьюти. Мы знаем, что у Нади уже были попытки в этом направлении, в частности ее магазин "DODO".

"Надя имеет кармический аспект в своей матрице, который можно перевести как "страсти в семье". Это означает, что в ее жизни могут быть испытания соблазнами, возможны измены и страсти в отношениях. Примером этого является ее развод с Дантесом и новые отношения с Кацуриным. Также это код трудоголизма, что означает, что человек может очень много работать, чтобы достичь своих целей", — резюмировала нумеролог.

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