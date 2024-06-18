Магія чисел: нумерологиня назвала життєве призначення Наді Дорофєєвої за датою її народження

34-річна співачка Надя Дорофєєва родом з Сімферополя Кримської області. Останні 15 років співачка є відомою українською артисткою.

Ім’я Надя Дорофєєва стало відомими тоді, коли співачка почала виступати в дуеті "Время и стекло" разом зі своїм колегою по сцені Олексієм Завгороднім (сценічне ім’я Позитив). Пара пробула на сцені 10 років, після чого Надя Дорофєєва прийняла рішення іти в сольну кар'єру. У результаті її рішення привело до ще більшого успіху як артистки в Україні. Зараз Надя Дорофєєва активно пише власні пісні, які один за одним підкорюють українські чарти. У чому ж феномен творчості співачки Наді Дорофєєвої, розповіла спеціально для Фокусу нумерологиня Валерія Мартиненко.

Надя Дорофєєва народилася 21.04.1990. Як пояснила нумерологиня, Надя народилася 21 числа, що наділяє її енергією творчості та артистизму. Це також енергія жіночності та сексуальності, що відображається в її піснях, поведінці та стилі. Такі жінки завжди перебувають у центрі чоловічої уваги та володіють природним магнетизмом.

"Ця енергія сприяє успішному прояву через екрани: ведення блогу, надання інтерв’ю, зйомки у фільмах чи кліпах. Надя Дорофєєва чудово справляється з цим завданням" — пояснює Валерія Мартиненко.

У матриці Наді, зазначає нумерологиня, є енергія партнерства, що вказує на те, що співпраця дає їй значний ріст. Проте її найуспішніша реалізація відбувається в сольній кар’єрі. Хоча енергія партнерства завжди присутня, вона надає новий імпульс її творчості. Прикладом цього є її участь у гурті з Позитивом, дуети з іншими артистами та партнерські стосунки.

За словами Валерії Мартиненко, у сфері фінансової реалізації Дорофєєва має не лише код артиста, а й код, пов’язаний зі сферою краси. Це означає, що її життєва місія також включає реалізацію в моді чи б'юті. Ми знаємо, що у Наді вже були спроби в цьому напрямку, зокрема її магазин "DODO".

"Надя має кармічний аспект у своїй матриці, який можна перекласти як "пристрасті в сім’ї". Це означає, що в її житті можуть бути випробування спокусами, можливі зради та пристрасті у стосунках. Прикладом цього є її розлучення з Дантесом та нові стосунки з Кацуріним. Також це код трудоголізму, що означає, що людина може дуже багато працювати, аби досягти своїх цілей", — резюмувала нумерологиня.

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