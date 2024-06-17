Феномен Артема Пивоварова: нумерологиня розповіла, як дата народження вплинула на творчий шлях співака

32-річний Артем Пивоваров — український музикант, співак та артист, який в останні роки своєї творчості вважається одним з найпопулярніших в Україні.

Артем Пивоваров родом з Вовчанська Харківської області. Має медичну освіту, однак його творчі амбіції були сильнішими і він почав будувати карʼєру артиста. За останні два роки, Артем Пивоваров був двічі визнаний найкращим співаком за версією національної професійної музичної премії "YUNA" — у 2022 та 2024 роках. У квіті 2024 року співак став першим артистом, який у період повномасштабної війни в Україні, три дні поспіль збирав концерти на найбільшій арені України — Палаці спорту. Зараз артист активно розвиває свій проєкт "Твої вірші, мої ноти", метою якого є популяризація української культури. Саме тому нумерологиня Валерія Мартиненко спеціально для Фокусу підготувала розбір дати народження Артема Пивоварова та розповіла, як вона вплинула на творчий шлях співака.

Артем Пивоваров Фото: facebook.com/pivovarovofficial

Артем Пивоваров народився 28.06.1991. Перше, що потрапляє в очі, це наявність енергії 1 у даті народження. 28 = 2 + 8 = 10 (або 1 + 0 = 1). 1991 – дві одиниці у році народження, розповіла нумерологиня.

За її словами, цифра 1 – це вже знак того, що життєва місія Артема – стати лідером, надихати людей і вести їх за собою. В поєднанні з енергією місяця його народження (червень – 6), він наділений творчим потенціалом, неординарним світоглядом, любов’ю до прекрасного та естетичного. Прикладом цього є навіть стиль Пивоварова, який вирізняється своєю незвичністю та унікальністю.

Артем Пивоваров Фото: facebook.com/pivovarovofficial

Як пояснила Валерія Мартиненко, дата народження (28) складається до десятої та першої енергії, що наділяє Артема амбіціями й силою, які дозволяють йому масштабуватися та не знати кордонів – ані в цілях, ані в реалізації. Однак це можливо лише за умови, що він обере справу до душі та почне насолоджуватися процесом. Так і сталося, коли він вирішив зайнятися музикою. Нумерологиня наголосила, що у центрі його фінансового каналу знаходиться енергія сцени, музики та творчості, а також енергія письменництва, що проявляється у написанні власних пісень.

Крім цього, Валерія Мартиненко пояснила, що у сфері фінансової реалізації Артема присутня енергія числа 20, що відповідає за зв’язок з родом та батьківщиною. Найбільшого успіху такі люди досягають, коли працюють на благо своєї країни, прославляючи її та стаючи справжніми патріотами. Артем є ідеальним прикладом цього.

Артем Пивоваров Фото: facebook.com/pivovarovofficial

"Часто, живучи енергією в мінусі, тобто "йдучи не своїм шляхом, не використовуючи свої сили та амбіції", люди з такою енергією можуть думати, що успіху можна досягти лише тяжкою фізичною працею. Через це вони обирають професії не до душі, а під впливом суспільства та родини. Ми знаємо, що Артем має медичну освіту і певний період працював у лікарні", — зазначила нумерологиня.

За її словами, таким людям, як Артем Пивоваров, важливо зрозуміти, що найбільший успіх приходить тоді, коли вони прислухаються до себе, реалізують себе в лідерських позиціях і розвиваються творчо.

Артем Пивоваров Фото: facebook.com/pivovarovofficial

Як пояснила Валерія Мартиненко, у центрі матриці Пивоварова стоїть енергія мудрості та допомоги людям. Раніше Артем допомагав іншим у госпіталі, але не міг реалізувати там свій творчий потенціал. Зараз же, завдяки своїм пісням, силі духу та мотивації, він надихає тисячі людей, допомагає країні благодійними концертами та зборами. Нумерологиня наголошує, що саме ця енергія наділяє його також життєвою мудрістю та бажанням до усамітнення. Хоча він є активною людиною і збирає стадіони, найбільші його шедеври та геніальні ідеї приходять до нього на самоті.

Артем Пивоваров Фото: facebook.com/pivovarovofficial

Крім того, Валерія Мартиненко пояснила, що Артем має життєву програму 10-11-19, яка наділяє його силою та енергією, достатньою для всіх.

"Його завдання – надихати інших своєю творчістю та оптимізмом, сяяти, проявлятися та бути прикладом. І з цим Пивоваров прекрасно справляється", — резюмувала Валерія Мартиненко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дата народження розповість про вашу долю.