Феномен Артема Пивоварова: нумеролог рассказала, как дата рождения повлияла на творческий путь певца

32-летний Артем Пивоваров — украинский музыкант, певец и артист, который в последние годы своего творчества считается одним из самых популярных в Украине.

Артем Пивоваров родом из Волчанска Харьковской области. Имеет медицинское образование, однако его творческие амбиции были сильнее и он начал строить карьеру артиста. За последние два года, Артем Пивоваров был дважды признан лучшим певцом по версии национальной профессиональной музыкальной премии "YUNA" — в 2022 и 2024 годах. В апреле 2024 года певец стал первым артистом, который в период полномасштабной войны в Украине, три дня подряд собирал концерты на крупнейшей арене Украины — Дворце спорта. Сейчас артист активно развивает свой проект "Твои стихи, мои ноты", целью которого является популяризация украинской культуры. Именно поэтому нумеролог Валерия Мартыненко специально для Фокуса подготовила разбор даты рождения Артема Пивоварова и рассказала, как она повлияла на творческий путь певца.

Артем Пивоваров Фото: facebook.com/pivovarovofficial

Артем Пивоваров родился 28.06.1991. Первое, что попадается в глаза, это наличие энергии 1 в дате рождения. 28 = 2 + 8 = 10 (или 1 + 0 = 1). 1991 — две единицы в году рождения, рассказала нумеролог.

По ее словам, цифра 1 — это уже знак того, что жизненная миссия Артема — стать лидером, вдохновлять людей и вести их за собой. В сочетании с энергией месяца его рождения (июнь — 6), он наделен творческим потенциалом, неординарным мировоззрением, любовью к прекрасному и эстетическому. Примером этого является даже стиль Пивоварова, который отличается своей необычностью и уникальностью.

Артем Пивоваров Фото: facebook.com/pivovarovofficial

Как пояснила Валерия Мартыненко, дата рождения (28) складывается к десятой и первой энергии, что наделяет Артема амбициями и силой, которые позволяют ему масштабироваться и не знать границ — ни в целях, ни в реализации. Однако это возможно лишь при условии, что он выберет дело по душе и начнет наслаждаться процессом. Так и произошло, когда он решил заняться музыкой. Нумеролог отметила, что в центре его финансового канала находится энергия сцены, музыки и творчества, а также энергия писательства, что проявляется в написании собственных песен.

Кроме этого, Валерия Мартыненко объяснила, что в сфере финансовой реализации Артема присутствует энергия числа 20, отвечающая за связь с родом и родиной. Наибольшего успеха такие люди достигают, когда работают на благо своей страны, прославляя ее и становясь настоящими патриотами. Артем является идеальным примером этого.

Артем Пивоваров Фото: facebook.com/pivovarovofficial

"Часто, живя энергией в минусе, то есть "идя не своим путем, не используя свои силы и амбиции", люди с такой энергией могут думать, что успеха можно достичь только тяжелым физическим трудом. Поэтому они выбирают профессии не по душе, а под влиянием общества и семьи. Мы знаем, что Артем имеет медицинское образование и определенный период работал в больнице", — отметила нумеролог.

По ее словам, таким людям, как Артем Пивоваров, важно понять, что наибольший успех приходит тогда, когда они прислушиваются к себе, реализуют себя в лидерских позициях и развиваются творчески.

Артем Пивоваров Фото: facebook.com/pivovarovofficial

Как объяснила Валерия Мартыненко, в центре матрицы Пивоварова стоит энергия мудрости и помощи людям. Ранее Артем помогал другим в госпитале, но не мог реализовать там свой творческий потенциал. Сейчас же, благодаря своим песням, силе духа и мотивации, он вдохновляет тысячи людей, помогает стране благотворительными концертами и сборами. Нумеролог отмечает, что именно эта энергия наделяет его также жизненной мудростью и желанием к уединению. Хотя он является активным человеком и собирает стадионы, самые большие его шедевры и гениальные идеи приходят к нему в одиночестве.

Артем Пивоваров Фото: facebook.com/pivovarovofficial

Кроме того, Валерия Мартыненко объяснила, что Артем имеет жизненную программу 10-11-19, которая наделяет его силой и энергией, достаточной для всех.

"Его задача — вдохновлять других своим творчеством и оптимизмом, сиять, проявляться и быть примером. И с этим Пивоваров прекрасно справляется", — резюмировала Валерия Мартыненко.

Напомним, ранее мы писали, что дата рождения расскажет о вашей судьбе.