"Евровидение-2023" проведут в британском Ливерпуле: как организуют выступления

Город рок-группы The Beatles боролся с Глазго за возможность провести песенный конкурс. Мэр Ливерпуля Джоан Андерсон объявила начало подготовки к мероприятию.

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Песенный конкурс "Евровидение-2023" пройдет в мае в британском городе Ливерпуль. Об этом сообщила радиостанция BBC.

Мэр Ливерпуля Джоан Андерсон приветствовала победу города. По ее словам, подготовку к мероприятию уже начали. Гранд-финал песенного конкурса состоится на арене Liverpool у реки Мерси 13 мая. Полуфиналы проведут 9 и 11 мая.

[ + – ] Финал конкурса "Евровидение-2023" пройдет на арене Liverpool у реки Мерси

Ливерпуль боролся за возможность провести "Евровидение-2023" с Глазго. Глава городского совета Глазго Сьюзан Эйткен говорил, что у города есть все, чтобы провести шоу.

Ливерпуль как родина The Beatles имеет богатую музыкальную историю, в город ежегодно приезжают миллионы туристов, отмечает ВВС.

Решение проводить "Евровидение" не в Украине критиковали. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявлял, что это решение надо пересмотреть. Бывший британский премьер Борис Джонсон сказал, что Украина должна иметь возможность принять у себя мероприятие.

Это будет девятый раз, когда "Евровидение" состоится в Великобритании — больше, чем в любой другой стране.

Украина автоматически попадет в гранд-финал "Евровидения" с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, которые поддерживают мероприятие финансово.

Напомним, что конкурс "Евровидение-2022" выиграла украинская группа Kalush Orchestra. Лидер коллектива Олег Псюк был расстроен решением о проведении "Евровидения 2023" в Великобритании.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупреждал, что война в Украине может длиться годами, организаторы песенного конкурса не станут проводить его в стране, где ведутся боевые действия.