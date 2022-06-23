Организаторы назвали причины переноса "Евровидения" из Украины: среди них заявление НАТО

Аргументируя свое решение в Европейском союзе радиовещания и телевидения решили вспомнить слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что война в Украине может длиться годы, а угроза ракетных ударов не исчезнет к следующему году.

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" заявили, что проводить мероприятие в стране-победительнице — Украине — в следующем году небезопасно из-за угрозы авиаударов и ракетных обстрелов, полномасштабная война может продолжиться и в следующем году. В связи с этим было принято решение о переносе конкурса. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил Европейский союз радиовещания и телевидения (EBU).

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В частности, организация сообщила, что разделяет разочарование, связанное с решением перенести конкурс из Украины, несмотря на то, что представители этой страны, группа Kalush, победила на "Евровидении" в этом году. В то же время, союз указал, что не сможет обеспечить условия безопасности для около 40 тысяч человек — сотрудников и зрителей — в условиях продолжающейся войны.

EBU добавила, что, согласно правилам "Евровидения", конкурс может быть перенесен в форс-мажорных ситуациях, таких как военные действия. Украинская сторона предупредила организацию о существующих рисках, таких как авианалеты, атаки с использованием беспилотников или ракетные удары, которые могут помешать проведению конкурса.

Также организаторы конкурса отметили, что эксперт по безопасности, к которому они обратились за советом, указал, что предложенные меры для смягчения угроз во время проведения мероприятия в Украине не будут достаточными, чтобы обеспечить безопасность.

"Помимо соображений безопасности, продолжающийся конфликт в Украине заставляет делегации и участников неохотно приезжать в страну. Мы также отметили комментарии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что война в Украине "может длиться годы", — говорится в сообщении.

Также EBU добавила, что провести конкурс в одной из соседних с Украиной стран невозможно, так как там нет необходимой инфраструктуры.

"Делая выводы, EBU также принял к сведению, что, исходя из имеющейся у нас информации, в течение 2023 года Украину не посещают крупные международные концертные туры. Все это способствует общей оценке EBU о том, что с точки зрения безопасности и гарантий эксплуатации необходимые требования к хостингу, изложенные в Правилах конкурса "Евровидение", не соблюдены", — говорится на сайте организации.

Союз отметил, что обсуждение касательно другого места проведения конкурса в следующем году продолжится.

Ранее мы писали о том, как у Украины забрали возможность проводить национальный песенный конкурс "Евровидение-2023". Обсуждается возможность проведения "Евровидения" на территории Великобритании, поскольку представитель страны занял второе место.

При этом в группе Kalush выразили надежду, что конкурс все-таки пройдет на территории Украины.