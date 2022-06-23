Організатори назвали причини перенесення "Євробачення" з України: серед них заява НАТО

Аргументуючи своє рішення, в Європейському союзі радіомовлення та телебачення вирішили згадати слова генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що війна в Україні може тривати роки, а загроза ракетних ударів не зникне до наступного року.

Організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" заявили, що проводити захід у країні-переможниці — Україні — наступного року небезпечно через загрозу авіаударів і ракетні обстріли, повномасштабна війна може продовжитися і наступного року. У зв'язку з цим було ухвалено рішення про перенесення конкурсу. Про це в четвер, 23 червня, повідомив Європейський союз радіомовлення та телебачення (EBU).

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Зокрема організація повідомила, що поділяє розчарування, пов'язане з рішенням перенести конкурс з України, незважаючи на те, що представники цієї країни, група Kalush, перемогла на "Євробаченні" цього року. Водночас союз зазначив, що не зможе забезпечити умови безпеки для близько 40 тисяч людей — співробітників і глядачів — в умовах війни, що триває.

EBU додала, що згідно з правилами "Євробачення" конкурс може бути перенесений у форс-мажорних ситуаціях, таких як воєнні дії. Українська сторона попередила організацію про наявні ризики, такі як авіанальоти, атаки з використанням безпілотників або ракетні удари, які можуть завадити проведенню конкурсу.

Також організатори конкурсу зазначили, що експерт із безпеки, до якого вони звернулися за порадою, зазначив, що запропоновані заходи для пом'якшення загроз під час проведення заходу в Україні не будуть достатніми для забезпечення безпеки.

"Окрім міркувань безпеки, конфлікт, що продовжується, в Україні змушує делегації та учасників неохоче приїжджати в країну. Ми також зазначили коментарі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що війна в Україні "може тривати роки", — йдеться в повідомленні.

Також EBU додала, що провести конкурс в одній із сусідніх із Україною країн неможливо, тому що там немає необхідної інфраструктури.

"Роблячи висновки, EBU також прийняв до відома, що, виходячи з наявної в нас інформації, протягом 2023 року Україну не відвідують великі міжнародні концертні тури. Все це сприяє загальній оцінці EBU про те, що з точки зору безпеки та гарантій експлуатації необхідних вимог до хостингу, викладених у Правилах конкурсу "Євробачення", не дотримано", — йдеться на сайті організації.

Союз зазначив, що обговорення щодо іншого місця проведення конкурсу наступного року продовжиться.

Раніше ми писали про те, як Україна має можливість проводити національний пісенний конкурс "Євробачення-2023". Обговорюється можливість проведення Євробачення на території Великобританії, оскільки представник країни посів друге місце.

При цьому в групі Kalush висловили надію, що конкурс таки відбудеться на території України.