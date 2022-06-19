Kalush Orchestra засмучені рішенням відмовити Україні провести "Євробачення 2023" (відео)

Соліст гурту Олег Псюк заявив, що ЗСУ робить усе можливе, аби пісенний конкурс пройшов в Україні безпечно. Тож він попросив організаторів заходу дати ще трохи часу.

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк записав відеозвернення, в якому заявив, що засмучений рішенням EBU щодо місця проведення "Євробачення 2023". За його словами, він і його команда сподіваються, що наступний естрадний європейський конкурс буде проведено в Україні.

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"Усі вже чули новини про Євробачення, і вони не дуже добрі. Наша команда також дуже розчарована щодо рішення EBU й ми сподіваємося, що це ще можна якось змінити. Тому що ми дуже хочемо провести це Євробачення в Україні", — сказав Псюк.

Музикант додав, що Збройні сили України роблять усе можливе, аби проведення конкурсу в нашій країні було максимально безпечним для гостей.

"Тому просимо EBU та всіх, хто ухвалює рішення просто дати нам трохи часу і ми вам доведемо, що все буде так, як має бути", — сказав музикант.

Справа в тому, що оскільки перемога у фіналі "Євробачення 2022" дісталася українській реп-групі Kalush Orchestra, черговий конкурс має проводитись в Україні. Проте через війну в країні та необхідність надати мовнику гарантії безпеки, організатори конкурсу вирішили провести "Євробачення 2023" у Великій Британії.

З цього питання висловився і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. За його словами, перспектива проведення "Євробачення 2023" у Британії його дуже приваблює, але в такому разі це було б несправедливо стосовно України.

"Українці заслужили це право. Я вважаю, що вони повинні мати право провести конкурс на Україні. Я вважаю, що Київ чи будь-яке інше безпечне українське місто могло б прийняти "Євробачення 2023". До конкурсу ще рік, усе буде добре на той час", — переконаний британський прем'єр.

Нагадаємо, що Міністерство культури Польщі та правління польського національного телеканалу TVP виступили проти перенесення "Євробачення-2023" з України. Польські представники висловили співчуття щодо одностороннього рішення EBU позбавити Україну права на організацію наступного конкурсу.

Після перемоги у пісенному конкурсі "Євробачення-2022" Kalush Orchestra провели з українським телеведучим і волонтером Сергієм Притулою благодійний онлайн-аукціон. Музиканти продали статуетку з "Євробачення" за $900 000 з метою передати виручені гроші на підтримку ЗСУ.