Польща не згодна з рішенням перенести "Євробачення-2023" з України у Великобританію

Польська сторона гарантує Україні постійну підтримку щодо пошуку належної організаційної моделі для проведення конкурсу.

Міністерство культури Польщі та правління польського національного телеканалу TVP випустили заяву, у якій виступили проти перенесення "Євробачення-2023" з України.

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Як зазначається у звернення, польська сторона висловлює своє співчуття з приводу того, що EBU в односторонньому порядку позбавив Україну права на організацію та проведення міжнародного пісенного конкурсу у 2023.

"Ми запевняємо українського суспільного мовника у нашій постійній підтримці щодо пошуку такої організаційної моделі для проведення конкурсу "Євробачення-2023" наступного року, яка враховуватиме участь якомога більшої частки українських учасників і продюсерів, а також аудиторії з цієї країни", – зазначили польські представники.

[ + – ] Переможна пісня Євробачення 2022

Заяву підписали міністр культури і національної спадщини Польщі Пьотр Глінський і голова та член правління TVP Яцек Курський і Матеуш Матишкович.

Під час "Євробачення-2022" національне журі від України віддало польському представнику нуль балів, за що згодом українські музиканти змушені були просити вибачення та виправдовуватися.

Нагадаємо, в України без попередження забрали можливість проводити національний пісенний конкурс "Євробачення-2023". Оскільки на змаганнях 2022-го переміг український гурт Kalush Orchestra, у наступному році конкурс мав відбутися в одному з українських міст. Проте наразі обговорюється можливість проведення "Євробачення" на території Великобританії, оскільки представник країни посів друге місце.

Також Фокус писав про реакцію прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона на заборону проводити "Євробачення-2023" в Україні. Глава британського уряду вважає, що конкурс не варто переносити.