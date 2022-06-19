Польша не согласна с решением перенести "Евровидение-2023" с Украины в Великобританию

Польская сторона гарантирует Украине постоянную поддержку поиска надлежащей организационной модели для проведения конкурса.

Министерство культуры Польши и правление польского национального телеканала TVP выпустили заявление, в котором выступили против переноса "Евровидения-2023" из Украины.

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Как отмечается в обращении, польская сторона выражает соболезнования по поводу того, что EBU в одностороннем порядке лишил Украину права на организацию и проведение международного песенного конкурса в 2023 году.

"Мы уверяем украинского общественного вещателя в нашей постоянной поддержке поиска такой организационной модели для проведения конкурса "Евровидение-2023" в следующем году, которая будет учитывать участие как можно большей доли украинских участников и продюсеров, а также аудитории из этой страны", — отметили польские представители.

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Заявление подписали министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский и председатели правления TVP Яцек Курский и Матеуш Матишкович.

Во время "Евровидения-2022" национальное жюри от Украины отдало польскому представителю ноль баллов, за что впоследствии украинские музиканты вынуждены были извиняться и оправдываться.

Напомним, у Украины без предупреждения забрали возможность проводить национальный песенный конкурс "Евровидение-2023". Поскольку на соревнованиях 2022-го победила украинская группа Kalush Orchestra, в следующем году конкурс должен был состояться в одном из украинских городов. Однако сейчас обсуждается возможность проведения "Евровидения" на территории Великобритании, поскольку представитель страны занял второе место.

Также Фокус писал о реакции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на запрет проводить "Евровидение-2023" в Украине. Глава британского правительства считает, что конкурс не следует переносить.