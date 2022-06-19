Kalush Orchestra расстроены решением отказать Украине провести "Евровидение 2023" (видео)

Солист группы Олег Псюк заявил, что ВСУ делает все возможное, чтобы песенный конкурс прошел в Украине безопасно. Поэтому он попросил организаторов мероприятия дать еще немного времени.

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк записал видеообращение, в котором заявил, что расстроен решением EBU относительно места проведения "Евровидения 2023". По его словам, он и его команда надеются, что следующий эстрадный европейский конкурс будет проведен в Украине.

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"Все уже слышали новости о Евровидении, и они не очень хорошие. Наша команда также очень разочарована относительно решения EBU и мы надеемся, что это еще можно как-то изменить. Потому что мы очень хотим провести это Евровидение в Украине", — сказал Псюк.

Музыкант добавил, что Вооруженные силы Украины делают все возможное, чтобы проведение конкурса в нашей стране было максимально безопасным для гостей.

"Поэтому просим EBU и всех, кто принимает решение просто дать нам немного времени и мы вам докажем, что все будет так, как должно", — сказал музыкант.

Дело в том, что поскольку победа в финале "Евровидения 2022" досталась украинской рэп-группе Kalush Orchestra, очередной конкурс должен проводиться в Украине. Однако из-за войны в стране и необходимости предоставить вещателю гарантии безопасности, организаторы конкурса решили провести "Евровидение 2023" в Великобритании.

По данному вопросу высказался и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, перспектива проведения "Евровидения 2023" в Британии его очень привлекает, но в таком случае это было бы несправедливо по отношению к Украине.

"Украинцы заслужили это право. Я считаю, что они должны иметь право провести конкурс на Украине. Я считаю, что Киев или любой другой безопасный украинский город мог бы принять "Евровидение 2023". До конкурса еще год, все будет хорошо в то время", – убежден британский премьер.

Напомним, что Министерство культуры Польши и правление польского национального телеканала TVP выступили против переноса "Евровидения-2023" из Украины. Польские представители выразили соболезнования по поводу одностороннего решения EBU лишить Украину права на организацию следующего конкурса.

После победы в песенном конкурсе "Евровидение-2022" Kalush Orchestra провели с украинским телеведущим и волонтером Сергеем Притулой благотворительный онлайн-аукцион. Музыканты продали статуэтку с "Евровидения" за $900 000, с целью передать вырученные деньги на поддержку ВСУ.