На потреби ЗСУ: Kalush Orchestra продали на аукціоні кубок "Євробачення" за $900 тисяч (відео)

Українські музиканти пообіцяли, що всі зібрані на аукціоні кошти передадуть українській армії.

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Переможці пісенного конкурсу "Євробачення-2022" Kalush Orchestra провели з українським телеведучим і волонтером Сергієм Притулою благодійний онлайн-аукціон. На ньому вони продали статуетку з Євробачення за $900 тисяч, а отримані кошти віддадуть на допомогу українським військовим. Трансляція аукціону проходила на YouTube-каналі Сергія Притули.

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Кубок переможців "Євробачення" викупила команда криптоспільноти WhiteBIT за $900 тисяч.

Також на онлайн-заході виставляли рожеву панамку соліста гурту Kalush Orchestra Олега Псюка. Щоб її виграти учасники мали пожертвувати від 200 грн у банку від Monobank, а партнери з банкінгу вибрали самостійно випадкового переможця. Так вдалося зібрати 11 млн грн, а панамка дісталася чоловікові з Чехії, який пожертвував 1 тис. грн.

Нагадаємо, 25 травня Kalush Orchestra анонсували розіграш кубка з "Євробачення". Група пообіцяла, що всі отримані кошти підуть на допомогу українській армії.

15 травня українські музиканти перемогли на пісенному конкурсі, який проходив в італійському місті Турин. Українці отримали 439 балів від глядачів і 192 бали від суддів.