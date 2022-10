Переможці Євробачення Kalush Orchestra та фінська група The Rasmus випустили спільний трек

Про співпрацю музиканти домовилися ще в італійському Турині, де проходив конкурс "Євробачення 2022".

Фінська рок-група The Rasmus, яка цьогоріч представляла Фінляндію на Євробаченні спільно з переможцями конкурсу Kalush Orchestra, презентували обіцяну колаборацію — пісню In the Shadows of Ukraine. Новина про це з'явилася в Instagram переможців Євробачення.

За основу композиції взяли вже відому пісню гурту The Rasmus In the Shadows, який став хітом ще в 2003 році.

"Це дуже цікавий для нас проєкт, і це наша позиція. Ми хочемо підтримати Україну, яка відчуває несправедливість до себе. Пісня сповнена віри в майбутнє України", — заявив лідер The Rasmus Лаурі Юльонен.

Відеокліп, розміщений на YouTube, уже за кілька годин зібрав понад 100 тисяч переглядів.

Фінські й українські музиканти познайомилися навесні цього року в Турині, де проходив конкурс "Євробачення". Вони разом гуляли по Турину, влаштували спільний виступ і домовилися про співпрацю.

Нагадаємо, на 66-му пісенному конкурсі Євробачення в Турині переміг український гурт Kalush Orchestra. Однак наступний конкурс у травні 2023 року прийматиме британський Ліверпуль через "несприятливу ситуацію з безпекою в Україні".

Свій приз, отриманий на конкурсі, Kalush Orchestra продали на аукціоні за 900 тисяч доларів і всі гроші передали ЗСУ.