Переможці Євробачення Kalush Orchestra та фінська група The Rasmus випустили спільний трек
Про співпрацю музиканти домовилися ще в італійському Турині, де проходив конкурс "Євробачення 2022".
Фінська рок-група The Rasmus, яка цьогоріч представляла Фінляндію на Євробаченні спільно з переможцями конкурсу Kalush Orchestra, презентували обіцяну колаборацію — пісню In the Shadows of Ukraine. Новина про це з'явилася в Instagram переможців Євробачення.
За основу композиції взяли вже відому пісню гурту The Rasmus In the Shadows, який став хітом ще в 2003 році.
"Це дуже цікавий для нас проєкт, і це наша позиція. Ми хочемо підтримати Україну, яка відчуває несправедливість до себе. Пісня сповнена віри в майбутнє України", — заявив лідер The Rasmus Лаурі Юльонен.
Відеокліп, розміщений на YouTube, уже за кілька годин зібрав понад 100 тисяч переглядів.
Фінські й українські музиканти познайомилися навесні цього року в Турині, де проходив конкурс "Євробачення". Вони разом гуляли по Турину, влаштували спільний виступ і домовилися про співпрацю.
Нагадаємо, на 66-му пісенному конкурсі Євробачення в Турині переміг український гурт Kalush Orchestra. Однак наступний конкурс у травні 2023 року прийматиме британський Ліверпуль через "несприятливу ситуацію з безпекою в Україні".
Свій приз, отриманий на конкурсі, Kalush Orchestra продали на аукціоні за 900 тисяч доларів і всі гроші передали ЗСУ.