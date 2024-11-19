Ірина Горова відповіла, чи піде Дорофєєва на Євробачення

Ірина Горова не заперечує, що співачка може підкорити іноземну сцену, однак все ж відбудеться це не цього року.

Засновниця лейблу Pomitni Ірина Горова, яка співпрацює зі співачкою Надею Дорофєєвою відповіла, чи планує артистка представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення. Планами артистки продюсерка поділилася в програмі "Тур зірками" на концерті співачки Анни Трінчер.

Так, Ірина Горова не заперечує, що ймовірність завжди є, але наразі таких планів у команди артистки немає. На думку Горової, все ж Євробачення це чудовий майданчик саме для молодих артистів. Ірина Горова зауважила, що все ж вони планують шукати інші інструменти, аби підкорювати іноземну аудиторію. Продюсерка запевнила, що цей пісенний конкурс доволі вдалий майданчик для нових, молодих виконавців, які тільки працюють над розвитком своєї творчості.

"Я думаю, що ми трішки переросли цей конкурс. Хоча, ніколи не кажи ніколи. Я думаю ми будемо рухатися якимись іншими інструментами для підкорення іноземної аудиторії. Але це дуже потужний інструмент для починаючих артистів, які виходять на якийсь рівень", — аргументувала продюсерка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Горова розповіла про стосунки з Потапом.

Крім цього, Фокус писав, що Ірина Горова поділилася подробицями інтимного життя та як на це реагує її син.