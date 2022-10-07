"Євробачення-2023" проведуть у британському Ліверпулі: як організують виступи

Місто рок-гурту The Beatles боролося з Глазго за можливість провести пісенний конкурс. Пані мер Ліверпуля Джоан Андерсон оголосила про початок підготовки до заходу.

Related video

Пісенний конкурс "Євробачення-2023" відбудеться у травні у британському місті Ліверпуль. Про це повідомила радіостанція ВВС.

Пані мер Ліверпуля Джоан Андерсон привітала перемогу міста. За її словами, підготовку до заходу вже розпочали. Гранд-фінал пісенного конкурсу відбудеться на арені Liverpool біля річки Мерсі 13 травня. Півфінали проведуть 9 та 11 травня.

[ + – ] Фінал конкурсу "Євробачення-2023" пройде на арені Liverpool біля річки Мерсі

Ліверпуль боровся за можливість провести "Євробачення-2023" з Глазго. Голова міської ради Глазго Сьюзан Ейткен казав, що в міста є все, щоб провести шоу.

Ліверпуль як батьківщина The Beatles має багату музичну історію, до міста щороку приїжджають мільйони туристів, зазначає ВВС.

Рішення проводити "Євробачення" не в Україні критикували. Міністр культури України Олександр Ткаченко заявляв, що це рішення треба переглянути. Колишній британський прем'єр Борис Джонсон сказав, що Україна повинна мати змогу прийняти у себе захід.

Це буде вдев'яте, коли "Євробачення" відбудеться у Великій Британії — більше, ніж у будь-якій іншій країні.

Україна автоматично потрапить до гранд-фіналу "Євробачення" з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Іспанії, які підтримують захід фінансово.

Нагадаємо, що конкурс "Євробачення-2022" виграв український гурт Kalush Orchestra. Лідер колективу Олег Псюк був засмучений рішенням про проведення "Євробачення 2023" у Великій Британії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попереджав, що війна в Україні може тривати роками, організатори пісенного конкурсу не будуть проводити його в країні, де ведуться бойові дії.