Крали продукти у захисників: ДБР знайшло склад з приблизно 3 тоннами харчів (фото)

Частину продукції, як зазначають силовики, вже передали на потреби ЗСУ. Про підозру у привласненні майна повідомили одразу шістьом посадовцям.

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У Дніпровській області Державне бюро розслідувань виявило склад, в якому ховали згущене молоко, консервовані фрукти й овочі, крупи, макарони, соки, тушковані та інші продукти. Загальна вага краденого склала приблизно 3 тонни. Про це сьогодні, 4 квітня, повідомила пресслужба ДБР.

"У межах досудового розслідування за статтею привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем повідомлено про підозру головному бухгалтеру логістичного центру, трьом експедиторам, завідувачу складу та головному менеджеру", — розповіли у бюро.

Частину вилучених продуктів співробітники ДБР вже передали воєнним, решту передадуть після завершення необхідних експертиз.

Організовану групу, яка привласнювала харчі для ЗСУ та перепродавала їх, викрили ще у січні. ДБР, Нацполіція Дніпровської області й департамент воєнної контррозвідки СБУ спільно провели тоді приблизно 70 обшуків.

"У результаті вилучено понад 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн гривень готівкою в різній валюті", — нагадала пресслужба ДБР.

Нагадаємо, 3 квітня СБУ повідомила про затримання жінки, яка допомагала російським загарбникам у коригуванні ракетних атак по Краматорську. За версією слідства, її дистанційно завербувала ворожа ФСБ.

Вчора, 3 квітня, у Координаційному штабі з питань поводження з воєннополоненими повідомили про обмін полоненими. З неволі в Україну повернулося 12 громадян, п’ятеро з них — важкопоранені.