Слідом за Києво-Печерською лаврою: УПЦ МП можуть виселити з Почаєва

Відповідний законопроєкт з'явився у стінах Ради. Водночас міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що у релігійної організації закінчився договір оренди Почаївської Лаври.

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Депутати Верховної Ради зареєстрували проєкт постанови про звернення до Кабміну щодо розірвання договору оренди Почаївської лаври. Інформація про це з'явилась на офіційному сайті ВРУ.

Йдеться про проєкт закону за номером 9179. Його вже не лише зареєстрували, а й передали на розгляд керівництву.

Авторами проєкту стали депутати від різних фракцій та груп: "Слуги народу", "Голосу", "Європейської солідарності" та "За майбутнє".

Зауважимо, що повного тексту документа поки що не оприлюднено.

Виселення УПЦ МП із Почаївської Лаври: що про це відомо

Про те, що священнослужителів УПЦ МП можуть виселити з Почаївської Лаври, заявив і міністр культури України Олександр Ткаченко. Причина — закінчення договору оренди, який 2003 року уряд підписав із представниками релігійної організації.

Крім того, представники УПЦ МП не зможуть користуватися церквами та храмами Чернігівської області, оскільки угода на оренду цих приміщень також прострочені.

"У нас закінчилися угоди користування майном і в Чернігові, і в одному з храмів у Почаєві. Ми зараз над цим якраз працюємо щодо припинення дії таких угод та підписання відповідних актів прийому-передачі", — сказав Ткаченко.

Зауважимо, що тоді глава профільного міністерства не уточнив, про які саме храми та церкви йдеться. Припущення, що представникам Московського патріархату не дозволять здійснювати релігійні обряди саме в Почаївській Лаврі, зробили журналісти.

Нагадаємо, 2 квітня митрополит УПЦ МП Онуфрій провів у Лаврі богослужіння, всупереч постанові. Під час богослужіння на території Києво-Печерської Лаври невелика група віруючих молилася просто неба, попри дощ. Також на території Національного заповідника були присутні правоохоронці, які контролювали ситуацію.

Також повідомлялося, що ще 10 березня Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" попередив Українську православну церкву (Московський патріархат) про розірвання договору про використання Нижньої Лаври з 29 березня поточного року.