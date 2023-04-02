Вопреки постановлению: митрополит УПЦ МП Онуфрий провел в Лавре богослужение (видео)

Во время богослужения на территории Киево-Печерской Лавры небольшая группа верующих молилась под открытым небом, несмотря на дождь. Также на территории Национального заповедника присутствовали правоохранители, которые контролировали ситуацию

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В воскресенье, 2 апреля, вопреки расторжению договора в Киево-Печерскую Лавру пришел митрополит УПЦ МП Онуфрий и возглавил воскресную службу. Информация об этом появилась на официальной странице религиозной организации в Фейсбуке.

Как стало известно, люди начали собираться в Лавре еще с самого утра, несмотря на дождливую погоду. Однако количество верующих, которые собрались на богослужение, было незначительным, судя по опубликованным пресс-службой УПЦ МП видеокадрах.

В храме митрополит Онуфрий провел воскресное богослужение, посвященное пятой неделе Великого поста. Священнослужитель также обратился к собравшимся верующим с проповедью.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов раскритиковал УПЦ за нежелание покинуть Лавру. По его словам, государство не будет применять на территории комплекса физическую силу, поскольку российские спецслужбы рассчитывают именно на такой сценарий.

Также сообщалось, что еще 10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" предупредил Украинскую православную церковь (Московского патриархата) о расторжении договора об использовании Нижней Лавры с 29 марта текущего года.