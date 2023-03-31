"Никто за бороды таскать не будет": Данилов раскритиковал УПЦ за нежелание покинуть Лавру
По словам секретаря СНБО, государство не будет применять на территории комплекса физическую силу, поскольку российские спецслужбы рассчитывают именно на такой сценарий.
План сопротивления духовенства был разработан в Москве. Враг стремится показать россиянам по телевидению, как украинские власти оказывают физическое давление на представителей УПЦ МП. Украина держит под контролем ситуацию и будет освобождать государственный заповедник по закону. Об этом сказал в эфире телемарафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"Никто их оттуда физически за ноги, за руки, за бороды таскать не будет. Это не наша тактика", — подчеркнул Данилов.
По его словам, государственный заповедник будет полностью в руках Украины. Представителя духовенства, проявлявшего агрессию к журналистам, секретарь СНБО считает иллюстрацией провокаций Кремля.
"Мы понимаем план Российской Федерации. Мы понимаем действия пятого и первого управлений ФСБ, которые сегодня занимаются этим вопросом", — рассказал Данилов.
Чиновник заверил, что Киево-Печерская Лавра будет освобождена по закону. Также он подчеркнул, что власти держат под контролем все происходящее на территории заповедника.
"Это российский проект", — заявил секретарь СНБО.
По мнению Данилова, заявления представителей страны-агрессорки доказывают связь провокаций в Киево-Печерской Лавре с Кремлем.
Напомним, 30 марта журналисты сообщили, что священники УПЦ МП не пускали в храм комиссию МКИП. Верующие кричали членам комиссии, чтобы те шли воевать, и раздавали на территории листовки о "незаконности выселения монахов". Митрополит Павел угрожал корреспондентам.
Ранее, 29 марта, журналисты побеседовали с верующей УПЦ МП на территории Киево-Печерской Лавры. Она утверждала, что доказательства сотрудничества представителей духовенства с Россией были подброшены.