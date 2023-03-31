"Никто за бороды таскать не будет": Данилов раскритиковал УПЦ за нежелание покинуть Лавру

По словам секретаря СНБО, государство не будет применять на территории комплекса физическую силу, поскольку российские спецслужбы рассчитывают именно на такой сценарий.

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План сопротивления духовенства был разработан в Москве. Враг стремится показать россиянам по телевидению, как украинские власти оказывают физическое давление на представителей УПЦ МП. Украина держит под контролем ситуацию и будет освобождать государственный заповедник по закону. Об этом сказал в эфире телемарафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Никто их оттуда физически за ноги, за руки, за бороды таскать не будет. Это не наша тактика", — подчеркнул Данилов.

По его словам, государственный заповедник будет полностью в руках Украины. Представителя духовенства, проявлявшего агрессию к журналистам, секретарь СНБО считает иллюстрацией провокаций Кремля.

"Мы понимаем план Российской Федерации. Мы понимаем действия пятого и первого управлений ФСБ, которые сегодня занимаются этим вопросом", — рассказал Данилов.

Чиновник заверил, что Киево-Печерская Лавра будет освобождена по закону. Также он подчеркнул, что власти держат под контролем все происходящее на территории заповедника.

"Это российский проект", — заявил секретарь СНБО.

По мнению Данилова, заявления представителей страны-агрессорки доказывают связь провокаций в Киево-Печерской Лавре с Кремлем.

Напомним, 30 марта журналисты сообщили, что священники УПЦ МП не пускали в храм комиссию МКИП. Верующие кричали членам комиссии, чтобы те шли воевать, и раздавали на территории листовки о "незаконности выселения монахов". Митрополит Павел угрожал корреспондентам.

Ранее, 29 марта, журналисты побеседовали с верующей УПЦ МП на территории Киево-Печерской Лавры. Она утверждала, что доказательства сотрудничества представителей духовенства с Россией были подброшены.