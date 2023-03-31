"Ніхто за бороди таскати не буде": Данілов розкритикував УПЦ за небажання залишити Лавру

За словами секретаря РНБО, держава не застосовуватиме на території комплексу фізичну силу, оскільки російські спецслужби розраховують саме на такий сценарій.

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План опору духовенства розробили у Москві. Ворог прагне показати росіянам по телебаченню, як українська влада чинить фізичний тиск на представників УПЦ МП. Україна тримає під контролем ситуацію та звільнятиме державний заповідник за законом. Про це сказав в ефірі телемарафону секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

"Ніхто їх звідти фізично за ноги, за руки, за бороди таскати не буде. Це є не наша тактика", — підкреслив Данілов.

За його словами, державний заповідник буде повністю у руках України. Представника духовенства, що проявляв агресію до журналістів, секретар РНБО вважає ілюстрацією провокацій Кремля.

"Ми розуміємо план Російської Федерації. Ми розуміємо дії п‘ятого та першого управлінь ФСБ, які на сьогодні опікуються цим питанням", — розповів Данілов.

Посадовець завірив, що Києво-Печерська Лавра буде звільнена за законом. Також він підкреслив, що влада тримає під контролем усе, що відбувається на території заповідника.

"Це російський проєкт", — заявив секретар РНБО.

На думку Данілова, заяви представників країни-агресорки доказують зв’язок провокацій у Києво-Печерській Лаврі з Кремлем.

Нагадаємо, 30 березня журналісти повідомили, що священники УПЦ МП не пускали до храму комісію МКІП. Віряни кричали членам комісії, щоб ті йшли воювати, та роздавали на території листівки про "незаконність виселення ченців". Митрополит Павло погрожував кореспондентам.

Раніше, 29 березня, журналісти поговорили з вірянкою УПЦ МП на території Києво-Печерської Лаври. Вона стверджувала, що докази співпраці представників духовенства з Росією були підкинуті.