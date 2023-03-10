Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина

В Киево-Печерской Лавре решили расторгнуть договор с УПЦ МП: реакция монастыря (документ)

Киево-Печерская лавра, храм, Киев, УПЦ МП, заповедник, договор
Фото: УНИАН | Киево-Печерская лавра

В УПЦ МП утверждают, что не могут выселиться из монастыря так как для этого нет юридических обоснований.

Related video

Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" предупредил Украинскую православную церковь (Московского патриархата) о расторжении договора об использовании Нижней Лавры с 29.03 2023 года. Об этом говорится в письме исполняющего обязанности директора заповедника Александра Рудника, опубликованном на официальном сайте Лавры.

В письме идет речь о том, что договор о безвозмездном пользовании УПЦ МП культовыми зданиями и прочим имуществом, принадлежащем государству, был заключен 19 июля 2013 года. Однако 23 декабря 2022 постановлением Кабмина была создана Межведомственная рабочая группа, которая выявила нарушение религиозной организацией условий договора.

Киево-Печерская лавра, храм, Киев, УПЦ МП, заповедник, договор Fullscreen
Письмо Александра Рудника
Киево-Печерская лавра, храм, Киев, УПЦ МП, заповедник, договор Fullscreen
Александр Рудник попросил УПЦ ПМ освободить Лавру

"Учитывая выводы Межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины от 09.03.2023 № 06/34/2234-23, на основании п.8.1. Договора, Заповедник предупреждает о расторжении Договора с 29.03 2023 года", — гласит текст письма.

Лавра расторгает договор об аренде с УПЦ МП

Согласно документу, члены УПЦ ПМ обязаны освободить территорию Лавры до 29.03.2023 года. Кроме того, Александр Рудник призвал составить список из двух-трех представителей монастыря для внесения в состав комиссии по приему-передаче госимущества до 14.03.2023 года.

Выселение УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры: что говорят священники

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент в комментарии изданию "Страна" заявил, что его религиозное формирование не может покинуть территорию монастыря, так как для этого нет юридических причин.

"Руководство заповедника прислало ультиматум, в котором без каких-либо объяснений объявило о разрыве договора аренды и потребовало выселиться из обители. Такие требования ничего общего с законодательством Украины не имеют", — утверждает Климент.

Владыка также сказал, что не понимает, на каких условиях УПЦ МП должна передать материальные ценности и культурное наследие, которые она якобы возрождала и хранила.

Напомним, что 1 декабря 2022 года Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра была официально зарегистрирована в качестве монастыря в структуре Православной церкви Украины.

Еще мы писали о том, что 27 декабря Конституционный суд Украины заключил, что религиозные центры управления в России, должны указать это в своем названии, однако в УПЦ ПМ заявили, что не будет менять свое название.

В ноябре прошлого года Служба безопасности Украины подтвердила, что провела ряд обысков на территории Киево-Печерской Лавры чтобы не допустить использование церковного комплекса в качестве ячейки "русского мира".