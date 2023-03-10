В Киево-Печерской Лавре решили расторгнуть договор с УПЦ МП: реакция монастыря (документ)

В УПЦ МП утверждают, что не могут выселиться из монастыря так как для этого нет юридических обоснований.

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Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" предупредил Украинскую православную церковь (Московского патриархата) о расторжении договора об использовании Нижней Лавры с 29.03 2023 года. Об этом говорится в письме исполняющего обязанности директора заповедника Александра Рудника, опубликованном на официальном сайте Лавры.

В письме идет речь о том, что договор о безвозмездном пользовании УПЦ МП культовыми зданиями и прочим имуществом, принадлежащем государству, был заключен 19 июля 2013 года. Однако 23 декабря 2022 постановлением Кабмина была создана Межведомственная рабочая группа, которая выявила нарушение религиозной организацией условий договора.

Письмо Александра Рудника

Александр Рудник попросил УПЦ ПМ освободить Лавру

"Учитывая выводы Межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины от 09.03.2023 № 06/34/2234-23, на основании п.8.1. Договора, Заповедник предупреждает о расторжении Договора с 29.03 2023 года", — гласит текст письма.

Лавра расторгает договор об аренде с УПЦ МП

Согласно документу, члены УПЦ ПМ обязаны освободить территорию Лавры до 29.03.2023 года. Кроме того, Александр Рудник призвал составить список из двух-трех представителей монастыря для внесения в состав комиссии по приему-передаче госимущества до 14.03.2023 года.

Выселение УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры: что говорят священники

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент в комментарии изданию "Страна" заявил, что его религиозное формирование не может покинуть территорию монастыря, так как для этого нет юридических причин.

"Руководство заповедника прислало ультиматум, в котором без каких-либо объяснений объявило о разрыве договора аренды и потребовало выселиться из обители. Такие требования ничего общего с законодательством Украины не имеют", — утверждает Климент.

Владыка также сказал, что не понимает, на каких условиях УПЦ МП должна передать материальные ценности и культурное наследие, которые она якобы возрождала и хранила.

Напомним, что 1 декабря 2022 года Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра была официально зарегистрирована в качестве монастыря в структуре Православной церкви Украины.

Еще мы писали о том, что 27 декабря Конституционный суд Украины заключил, что религиозные центры управления в России, должны указать это в своем названии, однако в УПЦ ПМ заявили, что не будет менять свое название.

В ноябре прошлого года Служба безопасности Украины подтвердила, что провела ряд обысков на территории Киево-Печерской Лавры чтобы не допустить использование церковного комплекса в качестве ячейки "русского мира".