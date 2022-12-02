Киево-Печерская Лавра зарегистрирована как монастырь в составе ПЦУ (фото)

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний будет возглавлять монастырь в качестве юридического лица.

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Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра официально зарегистрирована в качестве монастыря в структуре Православной церкви Украины. Об этом в своем Facebook сообщил заместитель главы Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря.

По его словам, в четверг, 1 декабря, был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ.

На следующий день, 2 декабря, ведомости об юридическом лице, который входит в структуру ПЦУ, были внесены в Единый государственный реестр.

Евстратий Зоря напомнил, что еще в мае 2022 года Священный Синод утвердил постановление №30 о создании в составе Поместной Церкви религиозной организации — мужского монастыря "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра". В соответствии с решением Синод поручил Блаженнейшему Митрополиту Епифанию обратиться в Кабмин с просьбой предоставить один из храмов Лавры в ее верхней части для богослужений, а определенные помещения — для монастырской деятельности.

"Митрополит Киевский и всея Украины по должности является священно-архимандритом, то есть каноническим и духовным руководителем Киевской Лавры. Также решением Синода Блаженный Митрополит Епифаний назначен возглавлять монастырь как юридическое лицо", — добавил Зоря, комментируя регистрацию монастыря Киево-Печерской Лавры в составе ПЦУ.

[ + – ] Монастырь Киево-Печерской Лавры зарегистрирован в структуре ПЦУ

Напомним, что 2 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете деятельности УПЦ Московского патриархата на территории страны. Своим указом глава государства поручил подготовить законопроект о невозможности работы духовных организаций, связанных с центрами влияния из России.

Также 2 декабря в СМИ появилась информация о введении санкций против 10 священников УПЦ МП. Под персональные ограничения, по данным журналистов, также попал экс-нардеп Вадим Новинский и настоятель Киево-Печерской Лавры Павел.