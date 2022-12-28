Несмотря на решение Конституционного суда: УПЦ МП отказалась изменять название

Церковь не хочет указывать в своем названии принадлежность к России. В УПЦ подчеркивают, что их религиозный центр находится в Киеве, а не в Москве.

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Украинская православная церковь (Московского патриархата) не будет менять свое название, несмотря на решение Конституционного суда. Здесь отмечают, что религиозный центр находится в Киеве, а не в Москве. На официальном сайте УПЦ опубликован соответствующий комментарий главы юридического отдела протоиерея Александра Бахова.

Конституционный суд Украины во вторник, 27 декабря, признал конституционными изменения в статью 12 закона "О свободе совести и религиозных организациях", согласно которым религиозные организации, имеющие религиозные центры управления в РФ, должны указать это в своем названии.

Тем не менее в УПЦ не хотят менять свое название таким образом, чтобы оно указывало на принадлежность к России.

Как считает Бахов, решение суда касается исключительно соответствия закона конституционным нормам Украины. В то же время оно не обязывает церковь менять свое название, говорит протоиерей.

Он также отметил, что в заключении КСУ нет никаких упоминаний конкретно об Украинской православной церкви.

"Уставные документы свидетельствуют, что УПЦ зарегистрирована в соответствии с украинским законодательством, ее основателем является Собор УПЦ, ее религиозный центр, как и все органы управления, находятся в Киеве", — подчеркивает Бахов.

По его словам, любые попытки принудительно переименовать церковь увеличат случаи нарушения права на свободу совести и вероисповедания в Украине.

"Несмотря на решение Конституционного суда, следует отметить, что на сегодняшний день отсутствуют какие-либо законные основания для изменения названия религиозных организаций, принадлежащих к Украинской православной церкви", — резюмировал протоиерей.

Напомним, 27 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов предложил иерархам УПЦ официально "откреститься" от Московского патриархата и заявить, что президент РФ Владимир Путин — сатана.

В тот же день наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павла записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором попросил не забирать у УПЦ храмы на территории монастырского комплекса. Договор аренды церкви на пользование Успенским собором и Трапезной церковью истекает 31 декабря.