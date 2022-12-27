"Путин - сатана": Данилов предложил УПЦ официально "откреститься" от Москвы (видео)

Секретарь СНБО убежден, что УПЦ не должна прятать свою причастность к Московскому патриархату, поскольку люди должны знать, в какую церковь они ходят.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона предложил иерархам УПЦ официально "откреститься" от Московского патриархата и заявить, что президент РФ Владимир Путин — сатана.

Речь зашла о признании Конституционным судом Украины закон, который обязывает УПЦ МП изменить название организации так, чтобы оно указывало на ее принадлежность к России. Комментируя событие секретарь СНБО сказал, что УПЦ не должна прятать свою связи и принадлежность к Московскому патриархату.

"Наше общество после 24 февраля требует справедливости. И если вы прячете принадлежность к Московскому патриархату, к связям с людьми, которые молятся на территории России за то, чтобы нас убивали российские солдаты, то как вы тогда можете вообще смотреть в глаза?" — сказал Данилов.

Секретарь добавил, что ему было удивительно слышать обращение наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла к президенту Владимиру Зеленскому, в котором архиерей просит не забирать у УПЦ храмы на территории лавры. В связи с этим Данилов посоветовал иерархам обратиться к своей совести и не скрывать свое название.

"Вы к совести сначала своей обратитесь. Зачем вы скрываете свое название? Это же несправедливо, люди должны знать, куда они ходят. Не имеете отношения, то официально откреститесь, скажите, что Путин — сатана и сатана — Кирилл. Называйте вещи своими именами и тогда будет по справедливости", — подчеркнул Данилов.

Напомним, 20 декабря Священный Синод УПЦ обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с жалобой на студию "Квартал 95" по случаю выхода передачи "Байрактар New#104". В документе сказано, что в выпуске звучала риторика, содержащая богохульство, ненависть и религиозную вражду.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря утвердил санкции против семи священнослужителей УПЦ МП. С момента введения ограничений, клирикам запрещено вывозить из Украины капитал, вести торговые операции и арендовать землю.