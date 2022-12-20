Религиозная вражда: архиереи УПЦ МП пожаловались Зеленскому на шутки "95 квартала"

Священнослужители считают, что в передаче "Байрактар New#104" звучало богохульство, насмешки и кощунство в отношении Бога и Украинской Православной Церкви.

Related video

Священный Синод УПЦ обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с жалобой на студию "Квартал 95", которая, по мнению священноначалия, 7 декабря 2022 года обнародовало видео, содержащее риторику богохульства, ненависти и религиозной вражды. Архиереи УПЦ считают, что в Украине в отношении православной церкви проводят политику нетерпимости, которая "приводит к духовному упадку и потере нравственных ценностей".

Первые абзацы Обращение Синода содержали примеры того, как священнослужители УПЦ принимают активное участие в духовной и материальной поддержке военнослужащих, переселенцев и других категорий населения, которые пострадали от войны.

Вместе с тем руководство УПЦ заявило, что в последнее время в адрес церкви звучат клевета, многочисленные оскорбления и безосновательные обвинения, которые способствуют межрелигиозной вражде и раскалывают украинское общество.

"Тот шквал грязи, который выливается на Церковь, порождает гнев и нетерпимость друг к другу в украинском обществе, что, в свою очередь, приводит к духовному упадку и потере моральных ценностей", — говорится в обращении.

Затем архиереи УПЦ возмутились законодательными инициативам Верховной Рады, которые затрагивают интересы церкви. По мнению священнослужителей, законопроекты № 7403, № 8012, № 8221 и № 8262 "не соответствуют международному праву и Конституции Украины, нарушают принцип равенства религиозных организаций и направлены на дискриминацию верующих граждан Украины и ликвидацию УПЦ.

Но основной акцент церковное руководство сделало на видео передачи "Байрактар New#104" производства студии "Квартал 95". По мнению членов Синода, такие передачи культивируют в Украине нарушение права на свободу вероисповедания, ненависть и религиозную вражду.

Важно

Что делать с УПЦ Московского патриархата. Решение только одно

"В течение почти 14 минут в передаче звучало богохульство, насмешки и кощунство в отношении Бога и Украинской Православной Церкви, а также была использована ложная и недостоверная информация, пренебрежение и оскорбление религиозных чувств верующих и разжигание религиозной вражды", — говорится в документе.

В связи с этим архиереи УПЦ обратились к Зеленскому, назвав его гарантом Конституции Украины, харизматичной личностью и неиспорченным бюрократической системой человеком.

"Сегодня мы уважительно обращаемся к Вам с просьбой обеспечить право на свободу совести и вероисповедания для верующих УПЦ. Защитить украинское общество от риторики ненависти и нетерпимости по религиозному признаку, разжигающей религиозную вражду в стране", — заявили священнослужители.

В заключение иерархи выразили надежду на то, что главе государства удастся предотвратить "искусственный раскол украинского народа по религиозному признаку" и не допустить реализации законопроектов, которые напрямую затрагивают жизнедеятельность УПЦ.

Ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря утвердил санкции против семерых священнослужителей УПЦ МП. Среди ограничений — блокировка активов священнослужителей, запрет на вывоз из Украины капитала и запрет на приобретение в собственность земельных участков.