Релігійна ворожнеча: архієреї УПЦ МП поскаржилися Зеленському на жарти "95 кварталу"

Священнослужителі вважають, що у передачі "Байрактор New#104" звучало богохульство, насмішки та блюзнірство щодо Бога та Української Православної Церкви.

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Священний Синод УПЦ звернувся до Президента України Володимира Зеленського зі скаргою на студію "Квартал 95", яка, на думку священноначалля, 7 грудня 2022 року оприлюднила відео, яке містить риторику богохульства, ненависті та релігійної ворожнечі. Архієреї УПЦ вважають, що в Україні щодо православної церкви проводять політику нетерпимості, яка "спричиняє духовний занепад і втрату моральних цінностей".

Перші абзаци Звернення Синоду містили приклади того, як священнослужителі УПЦ беруть активну участь у духовній та матеріальній підтримці військовослужбовців, переселенців та інших категорій населення, які постраждали від війни.

Водночас керівництво УПЦ заявило, що останнім часом на адресу церкви звучать наклепи, численні образи та безпідставні звинувачення, які сприяють міжрелігійній ворожнечі та розколюють українське суспільство.

"Той шквал бруду, який виливається на Церкву, породжує гнів і нетерпимість один до одного в українському суспільстві, що, у свою чергу, призводить до духовного занепаду та втрати моральних цінностей", — йдеться у зверненні.

Потім архієреї УПЦ обурилися законодавчими ініціативами Верховної Ради, які торкаються інтересів церкви. На думку священнослужителів, законопроекти №7403, №8012, №8221 та №8262 "не відповідають міжнародному праву та Конституції України, порушують принцип рівності релігійних організацій та спрямовані на дискримінацію віруючих громадян України та ліквідацію УПЦ".

Але основний акцент церковне керівництво зробило на відео передачі "Байрактор New # 104" виробництва студії "Квартал 95". На думку членів Синоду, такі передачі культивують в Україні порушення права на свободу віросповідання, ненависть та релігійну ворожнечу.

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"Протягом майже 14 хвилин у передачі звучало богохульство, глузування і блюзнірство щодо Бога та Української Православної Церкви, а також було використано помилкову та недостовірну інформацію, зневагу та образу релігійних почуттів віруючих й розпалювання релігійної ворожнечі", — йдеться у документі.

У зв'язку з цим архієреї УПЦ звернулися до Зеленського, назвавши його гарантом Конституції України, харизматичною особистістю та незіпсованою бюрократичною системою людиною.

"Сьогодні ми шанобливо звертаємося до Вас з проханням забезпечити право на свободу совісті та віросповідання для віруючих УПЦ. Захистити українське суспільство від риторики ненависті та нетерпимості за релігійною ознакою, яка розпалює релігійну ворожнечу в країні", — заявили священнослужителі.

На закінчення ієрархи висловили сподівання, що главі держави вдасться запобігти "штучному розколу українського народу за релігійною ознакою" і не допустити реалізації законопроектів, які безпосередньо зачіпають життєдіяльність УПЦ.

Раніше повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 11 грудня затвердив санкції проти сімох священнослужителів УПЦ МП. Серед обмежень – блокування активів священнослужителів, заборона на вивезення з України капіталу та заборона на придбання у власність земельних ділянок.