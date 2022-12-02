Що робити з УПЦ Московського патріархату. Рішення тільки одне

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Щодо обмежень і навіть заборони УПЦ МП хочу запитати: які взагалі можуть бути наразі дискусії? Перше питання. Де знаходиться центр УПЦ МП? Правильно, в Москві.

Друге питання (на мільйон доларів!): ви коли-небудь бачили, щоб у Москві парафіяни московського патріархату чи сам Московський патріархат організовували б якісь хресні ходи чи підтримували б народні протести з вимогою "Нет войне в Украине!" Не бачили? І я не бачив. А чому ви їх не бачили? Та тому що їх там нема — і ніколи не було! А злі язики кажуть, що Московський патріархат навіть благословляє російських мобілізованих і найманців ПВК, яких відправляють на війну проти України, тобто вбивати українців. Але це вже окрема розмова.

Мене зараз більше турбує те, що Московський патріархат, тобто його центр, знаходиться в Москві. Не у Ватикані. Не у Вашингтоні. Не в Парижі чи Лондоні. Саме в Москві! І ця церква не проти війни в Україні. Мені цього достатньо.

Тому немає жодної інтриги в тому, забороняти чи не забороняти в Україні "Московський патріархат". Нині в Україні не повинно бути нічого "московського", навіть московської ковбаси!

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