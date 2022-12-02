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Думки Російсько-українська війна

Що робити з УПЦ Московського патріархату. Рішення тільки одне

"Зараз в Україні не повинно бути нічого "московського", навіть московської ковбаси!" Думка.

Роман Комиза
Роман Комиза
Співзасновник Center for Economic Integration and Sustainable Development, журналіст
eye 819
путін митрополит Павло, Павло лебідь, патріарх Кирило, гундяєв
Фото: ТАСС | Настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) тисне руку Путіну. Позаду – голова РПЦ патріарх Кирило (Гундяєв)
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Щодо обмежень і навіть заборони УПЦ МП хочу запитати: які взагалі можуть бути наразі дискусії? Перше питання. Де знаходиться центр УПЦ МП? Правильно, в Москві.

Друге питання (на мільйон доларів!): ви коли-небудь бачили, щоб у Москві парафіяни московського патріархату чи сам Московський патріархат організовували б якісь хресні ходи чи підтримували б народні протести з вимогою "Нет войне в Украине!" Не бачили? І я не бачив. А чому ви їх не бачили? Та тому що їх там нема — і ніколи не було! А злі язики кажуть, що Московський патріархат навіть благословляє російських мобілізованих і найманців ПВК, яких відправляють на війну проти України, тобто вбивати українців. Але це вже окрема розмова.

Мене зараз більше турбує те, що Московський патріархат, тобто його центр, знаходиться в Москві. Не у Ватикані. Не у Вашингтоні. Не в Парижі чи Лондоні. Саме в Москві! І ця церква не проти війни в Україні. Мені цього достатньо.

Тому немає жодної інтриги в тому, забороняти чи не забороняти в Україні "Московський патріархат". Нині в Україні не повинно бути нічого "московського", навіть московської ковбаси!

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