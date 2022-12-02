Что делать с УПЦ Московского патриархата. Решение только одно

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По поводу ограничений и даже запрета УПЦ МП хочу спросить: какие вообще могут быть дискуссии в данный конкретный момент? Первый вопрос. Где находится центр УПЦ МП? Правильно, в Москве.

Второй вопрос (на миллион долларов!): вы когда-нибудь видели, чтобы в Москве прихожане московского патриархата или сам Московский патриархат организовывали бы какие-либо крестные ходы или поддерживали бы народные протесты с требованием "Нет войне в Украине!" Не видели? И я не видел. А почему вы их не видели? Да потому что их там нет — и никогда не было! А злые языки говорят, что Московский патриархат даже благословляет русских мобилизованных и наемников ЧВК, которых отправляют на войну против Украины, т. е. убивать украинцев. Но это уже отдельный разговор.

Меня сейчас больше волнует то, что Московский патриархат, т. е. его центр, находится в Москве. Не в Ватикане. Не в Вашингтоне. Не в Париже или в Лондоне. Именно в Москве! И эта церковь не против войны в Украине. Мне этого достаточно.

Поэтому нет никакой интриги в том, запрещать или не запрещать в Украине "Московский патриархат". Сейчас в Украине не должно быть ничего "московского", даже московской колбасы!

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