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Мнения Российско-украинская война

Что делать с УПЦ Московского патриархата. Решение только одно

"Сейчас в Украине не должно быть ничего "московского", даже московской колбасы!" Мнение.

Роман Комыза
Роман Комыза
Сооснователь Center for Economic Integration and Sustainable Development, журналист
eye 757
путин митрополит Павел, Павел лебедь, патриарх Кирилл, гундяев
Фото: ТАСС | Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) жмет руку Путину. Сзади — глава РПЦ патриарх Кирилл (Гундяев)
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По поводу ограничений и даже запрета УПЦ МП хочу спросить: какие вообще могут быть дискуссии в данный конкретный момент? Первый вопрос. Где находится центр УПЦ МП? Правильно, в Москве.

Второй вопрос (на миллион долларов!): вы когда-нибудь видели, чтобы в Москве прихожане московского патриархата или сам Московский патриархат организовывали бы какие-либо крестные ходы или поддерживали бы народные протесты с требованием "Нет войне в Украине!" Не видели? И я не видел. А почему вы их не видели? Да потому что их там нет — и никогда не было! А злые языки говорят, что Московский патриархат даже благословляет русских мобилизованных и наемников ЧВК, которых отправляют на войну против Украины, т. е. убивать украинцев. Но это уже отдельный разговор.

Меня сейчас больше волнует то, что Московский патриархат, т. е. его центр, находится в Москве. Не в Ватикане. Не в Вашингтоне. Не в Париже или в Лондоне. Именно в Москве! И эта церковь не против войны в Украине. Мне этого достаточно.

Поэтому нет никакой интриги в том, запрещать или не запрещать в Украине "Московский патриархат". Сейчас в Украине не должно быть ничего "московского", даже московской колбасы!

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