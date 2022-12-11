Зеленський затвердив санкції РНБО проти 7 представників УПЦ МП: хто у списку

Активи 7 священнослужителів заблокують на 5 років. Їм також заборонять вивозити з України капітал, вести торгові операції та орендувати землю.

Related video

Президент України Володимир Зеленський затвердив санкції проти семи священнослужителів Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП). Про це йдеться в указі, опублікованому пресслужбою Офісу президента.

Зеленський своїм указом надав чинності рішенням Ради нацбезпеки та оборони України від 11 грудня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Нові санкції терміном на 5 років застосовані до таких осіб із УПЦ МП:

митрополит Запорізький та Мелітопольський Андрій Коваленко,

митрополит Луганський та Алчевський Василь Поворознюк,

настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря Олександр Прокопенко,

настоятель Свято-Успенського кафедрального собору в Херсоні Олександр Федоров,

митрополит Бориспільський та Броварський Антоній, керуючий справами УПЦ МП, член міжсоборної присутності російської православної церкви Іван Паканич,

митрополит Чернівецький та Буковинський Мелетій, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП Валентин Єгоренко,

архієпископ Костянтинівський Паїсій, вікарій Горлівської єпархії УПЦ МП Віктор Шинкарьов.

Серед обмежень — блокування активів священнослужителів, заборона вивезення з України капіталу, заборона придбання у власність земельних ділянок, обмеження торгових операцій та інші.

Нагадаємо, що 10 грудня працівники СБУ обшукували Харківську єпархію УПЦ МП. У священиків знайшли сухпайки російських окупантів і багато готівки у різній валюті. Один ченець мав паспорт РФ.

Нещодавно було викрито священнослужителя УПЦ МП, який виступав за російську анексію Запорізької області. Він заперечував існування українського народу, мови та культури.

У Верховній Раді 9 грудня рекомендували розглянути законопроєкт про заборону діяльності УПЦ МП. За словами авторів, ця церква має не релігійний, а політичний характер і прославляє ідеологію "російського світу".