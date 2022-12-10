Гроші та російські сухпайки: співробітники СБУ відвідали Харківську єпархію УПЦ МП (фото)

Під час обшуку правоохоронці знайшли бібліотеки з прокремлівською літературою та навіть ченця з російським паспортом.

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У суботу, 10 грудня, працівники Служби безпеки України провели обшуки у Харківській єпархії УПЦ МП, внаслідок чого знайшли російські сухпайки та велику кількість валюти. Про це повідомляє пресслужба правоохоронців.

"На території єпархії знайдено бібліотеки з прокремлівською літературою, матеріали, які вихваляють країну-агресора, і велика кількість готівки в різній валюті, враховуючи російські рублі", — йдеться у повідомленні.

Крім того, в СБУ розповіли – вдалося знайти сухпайки російських військових і навіть ченця з паспортом РФ. Наразі останнього перевіряють на можливе причастя до злочинної діяльності.

"Усі вилучені матеріали були відправлені на експертизу…" – резюмували правоохоронці.

Нагадаємо, сьогодні СБУ прийшла з обшуками в 14 храмів УПЦ МП у Харківській області. За словами спікера Управління СБУ в регіоні Владислава Абдули, йшлося про 13 храмів та один собор.

Фокус також розповідав, що в комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної політики підтримали законопроєкт, який забороняє діяльність церкви Московського патріархату в Україні.

Крім того, нещодавно пройшли обшуки у храмах УПЦ у 4 областях України. Там правоохоронці також знайшли паспорти РФ, пропагандистську літературу та ЗМІ, а також вкрадені ікони.