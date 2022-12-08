Вкрадені ікони, паспорти РФ і пропаганда: що знайшли СБУ у храмах УПЦ МП 4 областей (фото)

Правоохоронці встановили, що настоятель Успенського собору в Херсоні був присутнім у залі Кремля під час оголошення анексії українських областей. Він утік із міста разом зі ЗС РФ.

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Співробітники Служби безпеки України завершили контррозвідувальні заходи в храмах Української православної церкви московського патріархату в Херсонській, Волинській, Житомирській і Черкаській областях. Унаслідок цього вони виявили вкрадені ікони, російські паспорти й екземпляри пропагандистських російських ЗМІ та літератури. Про це повідомляє сайт СБУ.

Зокрема, правоохоронці встановили, що настоятель Успенського собору в Херсоні був присутнім у залі Кремля під час оголошення анексії чотирьох українських областей.

За кілька днів до визволення міста священик утік разом із ЗС РФ.

Крім того, на території собору знайшли колекцію ікон, які росіяни викрали з будівлі почесного консула Литви під час окупації Херсона.

"У результаті подальшого огляду церковних приміщень знайдено перепустки, виписані на ім'я "федерального радника військово-цивільної адміністрації РФ", і російські паспорти місцевих священиків. Причому вони отримали їх цього року під час окупації Херсона рашистами", — сказано в повідомленні.

За цими фактами було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Під час обшуків у Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі, що на Черкащині, правоохоронці виявили прапор "Новоросії" та бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів.

А на території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії та Скиту на Житомирщині викрито колишніх карних злочинців, які підтримували зв'язок із російськими абонентами, ці контакти перевіряють у СБУ.

У ще одному монастирі Житомирської області виявили людину, яка вважалася безвісти зниклою та перебувала в загальнодержавному розшуку.

"Під час огляду приміщень Свято-Миколаївського Нилецького монастиря знайдено тексти молитов за країну-агресора та російські "підручники", у яких вихваляють кремлівський режим", — розповіли в СБУ.

Нагадаємо, 8 грудня повідомлялося, що СБУ прийшла з обшуками до трьох храмів УПЦ МП у Житомирській області. Правоохоронці за участю церкви оглядали територію та приміщення з метою виявити можливих диверсантів чи заборонені предмети.

7 грудня співробітники відомства прийшли перевіряти 13 монастирів і соборів у Черкаській, Волинській і Херсонській областях.