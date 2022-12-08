Украденные иконы, паспорта РФ и пропаганда: что нашли СБУ в храмах УПЦ МП 4 областей (фото)

Правоохранители установили, что настоятель Успенского собора в Херсоне присутствовал в зале Кремля во время объявления об аннексии украинских областей. Он убежал из города вместе с ВС РФ.

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Сотрудники Службы безопасности Украины завершили контрразведывательные мероприятия в храмах Украинской православной церкви московского патриархата в Херсонской, Волынской, Житомирской и Черкасской областях. В результате чего обнаружили украденные иконы, российские паспорта и экземпляры пропагандистских российских СМИ и литературы. Об этом сообщается на сайте СБУ.

В частности, правоохранители установили, что настоятель Успенского собора в Херсоне присутствовал в зале Кремля во время объявления об аннексии четырех украинских областей.

За несколько дней до освобождения города священник убежал вместе с ВС РФ.

Кроме того, на территории собора была найдена коллекция икон, которые россияне похитили из здания почетного консула Литвы во время оккупации Херсона.

"В результате дальнейшего осмотра церковных помещений найдены пропуска, выписанные на имя "федерального советника военно-гражданской администрации РФ" и российские паспорта местных священников. Причем они получили их в этом году во время оккупации Херсона рашистами", — сказано в сообщении.

По данным фактам было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Во время обысков в Красногорском Свято-Покровском женском монастыре, что в Черкасской области правоохранители обнаружили флаг "Новороссии" и библиотеку с пропагандистской литературой российских авторов.

А на территории мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии и Скита в Житомирской области разоблачены бывшие уголовники, которые поддерживали связь с российскими абонентами, эти контакты проверяют в СБУ.

В еще одном монастыре Житомирской области обнаружили человека, который считался без вести пропавшим и находился в общегосударственном розыске.

"При осмотре помещений Свято-Николаевского Нилецкого монастыря найдены тексты молитв за страну-агрессора и российские "учебники", в которых восхваляют кремлевский режим", — рассказали в СБУ.

Напомним, 8 декабря сообщалось, что СБУ пришла с обысками в три храма УПЦ МП в Житомирской области. Правоохранители при участии церкви осматривали территорию и помещения с целью выявить возможных диверсантов или запрещенные предметы.

7 декабря сотрудники ведомства пришли проверять 13 монастырей и соборов в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.