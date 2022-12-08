СБУ пришла с обысками в три храма УПЦ МП в Житомирской области (фото)

Правоохранители при участии церкви осматривают территорию и помещения с целью выявить возможных диверсантов или запрещенных предметов.

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Оперативники Службы безопасности проводят контрразведывательные мероприятия на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата в Житомирской области. Об этом информирует пресс-центр УСБУ в регионе.

По данным правоохранителей, контрразведывательные мероприятия проводятся в Коростенском районе Житомирщине на следующих объектах УПЦ МП:

Чоповицкий Афонской иконы Божией матери женский ставропигиальный монастырь;

Казанской иконы Божией матери мужской монастыр Овручско-Коростенской епархии;

Скит этого монастыря в честь преподобного Силуана Афонского.

В контрразведывательных мероприятиях, помимо оперативников СБУ, участвуют полицейские, сотрудники Нацгвардии и представители церкви УПЦ МП.

"Их цель (мероприятий — ред.) — выявление и противодействие подрывной деятельности спецслужб РФ в религиозной среде нашего государства. Учитывая полномасштабную военную агрессию РФ против Украины, данные мероприятия проводятся СБУ в том числе для исключения использования аффилированных с центрами влияния в России религиозных общин в качестве ячейки "русского мира" и защиты населения от возможных провокаций и терактов", — информирует пресс-центр областного управления ведомства.

Правоохранители, как отмечают в СБУ, при участии представителей церкви осматривают территорию и помещения с целью выявить возможных диверсантов или предметов, оборот которых запрещен на территории Украины.

[ + – ] СБУ проводит обыски в храмах УПЦ МП в Житомирской области [ + – ] СБУ проводит обыски в храмах УПЦ МП в Житомирской области [ + – ] СБУ проводит обыски в храмах УПЦ МП в Житомирской области [ + – ] СБУ проводит обыски в храмах УПЦ МП в Житомирской области

Отметим, что днем ранее СБУ проводила обыски сразу в 13 религиозных объектах УПЦ Московского патриархата, которые расположены в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.

Также сообщалось, что СБУ во время обысков в храмах УПЦ МП, расположенных в западных регионах, обнаружили антиукраинскую литературу и шевроны пророссийских боевиков "Л/ДНР".