Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина Российско-украинская война

СБУ пришла с обысками в три храма УПЦ МП в Житомирской области (фото)

СБУ обыски УПЦ МП храмы монастыри русский мир пропаганда
СБУ пришла с обысками в три храма УПЦ МП в Житомирской области

Правоохранители при участии церкви осматривают территорию и помещения с целью выявить возможных диверсантов или запрещенных предметов.

Related video

Оперативники Службы безопасности проводят контрразведывательные мероприятия на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата в Житомирской области. Об этом информирует пресс-центр УСБУ в регионе.

По данным правоохранителей, контрразведывательные мероприятия проводятся в Коростенском районе Житомирщине на следующих объектах УПЦ МП:

  • Чоповицкий Афонской иконы Божией матери женский ставропигиальный монастырь;
  • Казанской иконы Божией матери мужской монастыр Овручско-Коростенской епархии;
  • Скит этого монастыря в честь преподобного Силуана Афонского.

В контрразведывательных мероприятиях, помимо оперативников СБУ, участвуют полицейские, сотрудники Нацгвардии и представители церкви УПЦ МП.

"Их цель (мероприятий — ред.) — выявление и противодействие подрывной деятельности спецслужб РФ в религиозной среде нашего государства. Учитывая полномасштабную военную агрессию РФ против Украины, данные мероприятия проводятся СБУ в том числе для исключения использования аффилированных с центрами влияния в России религиозных общин в качестве ячейки "русского мира" и защиты населения от возможных провокаций и терактов", — информирует пресс-центр областного управления ведомства.

Правоохранители, как отмечают в СБУ, при участии представителей церкви осматривают территорию и помещения с целью выявить возможных диверсантов или предметов, оборот которых запрещен на территории Украины.

СБУ обыски храмы УПЦ МП диверсии пропаганда русский мир Житомирская область Fullscreen
СБУ проводит обыски в храмах УПЦ МП в Житомирской области
СБУ обыски храмы УПЦ МП диверсии пропаганда русский мир Житомирская область Fullscreen
СБУ проводит обыски в храмах УПЦ МП в Житомирской области
СБУ обыски храмы УПЦ МП диверсии пропаганда русский мир Житомирская область Fullscreen
СБУ проводит обыски в храмах УПЦ МП в Житомирской области
СБУ обыски храмы УПЦ МП диверсии пропаганда русский мир Житомирская область Fullscreen
СБУ проводит обыски в храмах УПЦ МП в Житомирской области
СБУ обыски храмы УПЦ МП диверсии пропаганда русский мир Житомирская область
СБУ обыски храмы УПЦ МП диверсии пропаганда русский мир Житомирская область
СБУ обыски храмы УПЦ МП диверсии пропаганда русский мир Житомирская область
СБУ обыски храмы УПЦ МП диверсии пропаганда русский мир Житомирская область

Отметим, что днем ранее СБУ проводила обыски сразу в 13 религиозных объектах УПЦ Московского патриархата, которые расположены в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.

Также сообщалось, что СБУ во время обысков в храмах УПЦ МП, расположенных в западных регионах, обнаружили антиукраинскую литературу и шевроны пророссийских боевиков "Л/ДНР".