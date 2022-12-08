СБУ прийшла з обшуками до трьох храмів УПЦ МП на Житомирщині (фото)

Правоохоронці за участю церкви оглядають територію та приміщення з метою виявити можливих диверсантів чи заборонені предмети.

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Оперативники Служби безпеки проводять контррозвідувальні заходи на об'єктах Української православної церкви Московського патріархату на Житомирщині. Про це повідомляє пресцентр СБУ в регіоні.

За даними правоохоронців, контррозвідувальні заходи проводяться у Коростенському районі Житомирщини на наступних об'єктах УПЦ МП:

Чоповицький Афонської ікони Божої матері жіночий ставропігійний монастир;

Казанської ікони Божої матері чоловічий монастир Овруцько-Коростенської єпархії;

Скит цього монастиря на честь преподобного Силуана Афонського.

У контррозвідувальних заходах, окрім оперативників СБУ, беруть участь поліцейські, співробітники Нацгвардії та представники церкви УПЦ МП.

"Їх мета (заходів — ред.) — виявлення та протидія підривної діяльності спецслужб РФ у релігійному середовищі нашої держави. Враховуючи повномасштабну військову агресію РФ проти України, ці заходи СБУ проводить зокрема для виключення використання афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних громад як осередків "російського світу" та захисту населення від можливих провокацій та терактів", — інформує пресцентр обласного управління відомства.

Правоохоронці, як зазначають у СБУ, за участю представників церкви оглядають територію та приміщення з метою виявити можливих диверсантів чи предметів, обіг яких заборонено на території України.

[ + – ] СБУ проводить обшуки у храмах УПЦ МП у Житомирській області [ + – ] СБУ проводить обшуки у храмах УПЦ МП у Житомирській області [ + – ] СБУ проводить обшуки у храмах УПЦ МП у Житомирській області [ + – ] СБУ проводить обшуки у храмах УПЦ МП у Житомирській області

Зазначимо, що днем раніше СБУ проводила обшуки одразу у 13 релігійних об'єктах УПЦ Московського патріархату, які розташовані у Черкаській, Волинській та Херсонській областях.

Також повідомлялося, що СБУ під час обшуків у храмах УПЦ МП, розташованих у західних регіонах, виявили антиукраїнську літературу та шеврони проросійських бойовиків "Л/ДНР".