Нові обшуки СБУ в УПЦ МП: силовики знайшли антиукраїнську літературу та шеврони бойовиків (фото)

Обшуки відбувалися у двох храмах на Заході України. Там знайшли матеріали, які заперечують існування українців, української мови та право України на державність. Також було знайдено літературу ксенофобного характеру.

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Співробітники Служби безпеки України провели обшуки на території Івано-Франківської єпархії УПЦ МП та Почаївської духовної семінарії у Тернопільській області. Внаслідок чого було знайдено велику кількість антиукраїнських матеріалів. Про це повідомляє сайт СБУ.

У відомстві розповіли, що силовики знайшли літературу, яка заперечує існування українців, української мови та право України на державність. Крім того, заявляється, що це нібито штучно створена держава.

Також СБУ знайшли брошури та книги ксенофобського характеру, в яких розповідалися вигадані історії образливого характеру стосовно інших національностей і релігій. Більшість літератури належить російським діячам.

Спецслужби також вивчають походження зразків символіки "великого війська Донського", їх знайшли в Івано-Франківській єпархії. Зокрема, йдеться про шеврони цього незаконного збройного формування, бойовики якого воювали на Донбасі у 2014 році.

"Усі ці речові докази є підставою для відкриття двох кримінальних проваджень за статтею 161 Кримінального кодексу України — порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками", — сказано в повідомленні.

Слідчі дії продовжуються.

Нагадаємо, 23 листопада в СБУ розповіли, що під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі знайшли книги "Російська ідеологія", кілька мільйонів готівки та підозрілих російських громадян.

25 листопада повідомлялося, що секретаря Чернігівської єпархії УПЦ МП застали в ліжку з неповнолітнім хлопцем. Також СБУ знайшла пропагандистську літературу та документи російських військових, які окупували територію України.