Новые обыски СБУ в УПЦ МП: силовики нашли антиукраинскую литературу и шевроны боевиков (фото)

Обыски проходили в двух храмах на Западе Украины. Там нашли материалы, которые отрицают существование украинцев, украинского языка и право Украины на государственность. Также была обнаружена литература ксенофобного характера.

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Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски на территории Ивано-Франковской епархии УПЦ МП и Почаевской духовной семинарии в Тернопольской области. В результате чего было обнаружено большое количество антиукраинских материалов. Об этом сообщается на сайте СБУ.

В ведомстве рассказали, что силовики обнаружили литературу, которая отрицает существование украинцев, украинского языка и право Украины на государственность. Кроме того, заявляется, что это якобы искусственно созданное государство.

Также СБУ обнаружили брошюры и книги ксенофобского характера, в которых рассказывались выдуманные истории оскорбительного характера по отношению к другим национальностям и религиям. Большинство литературы принадлежит российским деятелям.

Спецслужбы также изучают происхождение образцов символики "великого войска Донского", их обнаружили в Ивано-Франковской епархии. В частности, речь идет о шевронах этого незаконного вооруженного формирования, боевики которого воевали на Донбассе в 2014 году.

"Все эти вещественные доказательства являются основанием для открытия двух уголовных производств по статье 161 Уголовного кодекса Украины — нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам", — сказано в сообщении.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, 23 ноября в СБУ рассказали, что во время обысков в Киево-Печерской Лавре нашли книги "Русская идеология", несколько миллионов наличных средств и подозрительных российских граждан.

25 ноября сообщалось, что секретаря Черниговской епархии УПЦ МП застали в постели с несовершеннолетним парнем. Также СБУ нашла пропагандистскую литературу и документы российских военных, которые оккупировали территории Украины.