Книги "Русская идеология", рубли и граждане РФ: в СБУ рассказали, что нашли в Лавре (фото)

Сообщается, что на территории Киево-Печерской Лавры находился украинец, который мог работать на пророссийское информационное агентство "Антван". Кроме того, СБУ тщательно проверила 850 человек.

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Сотрудники Службы безопасности Украины отрапортовали о завершении контрразведовательных мероприятий в Киево-Печерской Лавре в столице, Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровненской области. Во время обысков нашли пророссийскую литературу, "сомнительных" граждан России и миллионы наличных средств, в частности, российские рубли. Об этом сказано на странице спецслужбы в Facebook.

В ведомстве рассказали, что во время спецоперации совместно с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии были проверены более 350 церковных зданий и 850 человек.

Кроме того, более 50 людей прошли углубленные контрразведовательные опросы, в том числе на полиграфе. Среди опрошенных были не только украинские граждане, но и иностранцы, в частности, граждане РФ.

"Некоторые из них при проверке документов предоставили паспорта и военные билеты СССР, вообще не имели оригиналов документов, а только их копии, или имели паспорта граждан Украины с признаками подделки или повреждения", — заявили в СБУ.

Сообщается, что на территории Киево-Печерской Лавры находился 32-летний гражданин Украины, который может быть причастен к работе на пророссийское информационное агентство "Антван". При этом он является доверенным лицом собственника российской компании ANTVAN GROUP, который является гражданином РФ.

В ходе обысков спецслужбы нашли:

пророссийскую литературу, которую использовали во время обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира";

наличные деньги на общую сумму более 2 млн грн, более $100 тыс. и несколько тысяч российских рублей.

В СБУ отметили, что действовали в рамках украинского законодательства и придерживаются нейтралитета к деятельности любой религиозной конфессии.

Напомним, 22 ноября сотрудники СБУ пришли с обысками в Киево-Печерскую Лавру. В ведомстве заявили, что надеются не допустить использование Лавры в качестве ячейки "русского мира".

После этого в Кремле заявили, что это "военные действия против православия". Спикер Путина Дмитрий Песков утверждает, что власти Украину давно ведут войну против РПЦ.