Книги "Русская идеология", рублі та громадяни РФ: в СБУ розповіли, що знайшли в Лаврі (фото)

Повідомляється, що на території Києво-Печерської Лаври був українець, який міг працювати на проросійське інформаційне агентство "Антван". Крім того, СБУ ретельно перевірила 850 людей.

Related video

Співробітники Служби безпеки України відрапортували про завершення контррозвідувальних заходів у Києво-Печерській Лаврі у столиці, Корецькому Свято-Троїцькому монастирі й у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ у Рівненській області. Під час обшуків знайшли проросійську літературу, "сумнівних" громадян Росії та мільйони готівки, зокрема, російські рублі. Про це сказано на сторінці спецслужби у Facebook.

У відомстві розповіли, що під час спецоперації спільно зі співробітниками Нацполіції та Нацгвардії було перевірено понад 350 церковних будівель і 850 осіб.

Крім того, понад 50 людей пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, зокрема на поліграфі. Серед опитаних були не лише українські громадяни, а й іноземці, зокрема громадяни РФ.

"Деякі з них під час перевірки документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їх копії, або мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження", — заявили в СБУ.

Повідомляється, що на території Києво-Печерської Лаври був 32-річний громадянин України, який може бути причетний до роботи на проросійському інформаційному агентстві "Антван". Він є довіреною особою власника російської компанії ANTVAN GROUP, який є громадянином РФ.

У процесі обшуків спецслужби знайшли:

проросійську літературу, яку використовували під час навчання у семінарії та парафіяльних школах, зокрема для пропаганди "російського світу";

готівку на загальну суму понад 2 млн грн, понад $100 тис. і кілька тисяч російських рублів.

В СБУ зазначили, що діяли в межах українського законодавства та дотримуються нейтралітету до діяльності будь-якої релігійної конфесії.

Нагадаємо, 22 листопада співробітники СБУ прийшли з обшуками до Києво-Печерської Лаври. У відомстві заявили, що сподіваються не допустити використання Лаври як осередку "російського світу".

Після цього в Кремлі заявили, що це "військові дії проти православ'я". Спікер Путіна Дмитро Пєсков стверджує, що влада Україну давно веде війну проти РПЦ.